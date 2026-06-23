Reprezentacija Paname potvrdila loše vijesti nekoliko sati prije utakmice s Hrvatskom!

Panama je doznala jako loše vijesti uoči večerašnje utakmice s Hrvatskom u drugom kolu Svjetskog prvenstva. Momčad Paname će biti oslabljena neigranjem jednog od svojih najvažnijih igrača, zbog ozljede mišića dvoboj će propustiti 27-godišnji veznjak Adalberto Carrasquilla, potvrdio je izbornik Thomas Christiansen.

- Šteta je što ga nećemo imati na raspolaganju za ovako važnu utakmicu - rekao je Christiansen, otkrivši da je Carrasquilla trenirao s momčadi, ali ipak nije spreman za nastup.

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Carrasquilla, član meksičkog Pumasa, smatra se glavnim organizatorom igre Paname, zbog čega ga često nazivaju i "panamskim Modrićem". Uoči prvenstva govorio je kako mu je velika želja zaigrati upravo protiv Hrvatske i Luke Modrića, kojeg smatra svojim uzorom.

- Jako sam uzbuđen jer je Modrić igrač kojeg oduvijek pratim. Imamo dosta sličnosti u igri, a on mi je najdraži igrač - rekao je Carrasquilla.

Carrasquilla je za reprezentaciju Paname upisao 72 nastupa i postigao tri pogotka. Prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na četiri milijuna eura, a prošle sezone je u dresu Pumasa u 40 utakmica zabio dva gola i upisao sedam asistencija.

Panamac se ozlijedio 24. svibnja u uzvratnoj utakmici finala meksičkog prvenstva. Zbog iste ozljede ostao je na klupi i u prvom kolu Svjetskog prvenstva, u kojem je Panama poražena od Gane 1:0.