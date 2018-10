Pročitajte priču Hrvata koji igra u klubu Milorada Dodika

Nakon što je Megi zabio 29 koševa, Tomislav Zubčić je Ciboni ubacio 24 pa je s prosjekom od 26,5 koševa ispred Dragana Apića iz FMP-a (22,0). Igrač koji je, košgeterski, najzaslužniji za početni ovosezonski domaći poraz Cibone zapravo je Cibonino dijete.

– U Cibonu sam došao sa 16 godina i ostao šest i pol sezona, sve dok u siječnju 2012. nisam otišao u Lietuvos Rytas.

Alonso i Mršić nisu ga htjeli

Je li Zubčić, u Tornju, dobio pravu priliku?

– Dobivao sam ja minutažu kod Perasa, Anzulovića i Vrankovića, no ako to usporedimo s ovim što sada imam onda mogu otvoreno reći da je ovo prvi put da je meni netko dao potpuno povjerenje s kojim je, onda, došlo i samopouzdanje. Prvi je put da trener i momčad stoje iza mene, a ovaj je naslonio igru na mene i Savu Lešića, s kojim dobro funkcioniram u paru.

Osim u Ciboni, igrao je Tomo i u Lietuvos Rytasu, Avtodoru iz Saratova, Nižnjem Novgorodu, Trabzonsporu i Telekomu iz Bonna. A proveo je i dvije sezone u Cedeviti iz koje je, odlukom trenera Mršića, morao otići. Mršić je imao svoje razloge i potez je opravdavao činjenicom da su cedevitaši nakon te šok-terapije proigrali i završili u Top 16 Eurolige.

– Premda sam bio dio Cedevite koja je igrala svoju prvu Euroligu i koja je osvojila svoj prvi naslov prvaka države, tadašnji trener Veljko Mršić odlučio je da ne pripadam toj momčadi. Bila je to farsa kojom se pokušavalo dokazati da sam ja neprofesionalan, da ne treniram kako treba, a zapravo im je trebalo da operu ruke od lošeg starta u sezonu. Bilo mi je teško što su me tako odbacili, no ja sam zahvalan na svemu što sam prošao jer da nije bilo tako onda vjerojatno niti sada o ovome ne bismo pričali.

Sportski direktor Cedevite Matej Mamić htio ga je ovog ljeta vratiti u klub, no trener Sito Alonso bio je uvjeren da je za klub bolji njegov sunarodnjak Pablo Aguilar, što se po dosadašnjim partijama baš i ne bi moglo reći.

– Matej je mene zvao i zanimao se, no za tu priču da me trener Alonso nije htio ja ne znam.

Na koncu je završio u Igokei, kod trenera Nenada Trajkovića, što je i logičan potez jer je riječ o stručnjaku s kojim Tomo već godinama radi svako ljeto.

– S trenerom Trajkovićem sam radio individualno četiri godine. Svako ljeto bih mjesec i pol dana proveo u Beogradu gdje sam radio i s kondicijskim trenerom Seadom Krdžalićem, a to je bivši vrhunski atletičar koji je znalački radio s dosta bivših NBA igrača.

A upravo je njegov sadašnji trener kazao da je Tomo još uvijek NBA potencijal. Uostalom, Zubčić je i draftiran od NBA kluba (Toronto, 56. izbor), a pola je godine proveo u predvorju Oklahoma City Thundersa.

– Šest mjeseci sam igrao za Oklahoma City Blue, razvojnu momčad Thundersa. Bio sam željan novog iskustva i napredovanja. Zahvalan sam organizaciji Thundersa za tu priliku no kako nije bilo naznaka da ću ostati ja nisam htio više čekati pravu NBA priliku pa sam se vratio u Europu i otišao u Rusiju.

Iza kluba stoji Milorad Dodik

Zubčić nije prvi Hrvat u ovom srpskom klubu iz BiH.

– Tu me je dočekao Robert Rikić, a prije njega tu je bio Siniša Štemberger i to u onoj sezoni kada je Igokea bila prva u ligaškom poretku ABA lige i nepravedno spriječena da igra Euroligu. Kao Hrvat ja se ovdje osjećam najnormalnije. Dugo se nisam u nekom klubu tako dobro osjećao.

A Igokea je iza kojeg stoji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čiji je sin Igor generalni menadžer kluba.

– Nisam odveć upoznat s tom situacijom, ali znam da je ovo klub iza kojeg oni stoje.

Zubčić je jedan od onih igrača koji bi trebali biti oslonac izbornika Dražena Anzulovića u predstojećem, petom, Fibinom kvalifikacijskom prozoru za Svjetsko prvenstvo.

– Izgledi nam nisu veliki, no dok postoje izgledi mi ćemo se boriti.

Bila bi to super priča da nam nastup na SP-u izbore igrači u koje se ne vjeruje, kad već nisu mogli oni u koje se vjeruje.

– Bilo bi lijepo da smo to prije napravili, no za mene je i dalje enigma kako smo mi izgubili od Litve kod kuće i od Poljske u gostima, u trenutku kada smo imali znatno jači sastav od jednih i drugih. Očito je da nismo imali potrebnu dozu profesionalizma. Sada je na nama ostalima da dokažemo da nismo igrači bez kvalitete.

