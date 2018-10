Trener hvali Hrvata: On je NBA potencijal i Hrvatska bi ga mogla bolje koristiti

Svoju, predviđamo, mukotrpnu borbu za ostanak u ABA ligi na domaćem parketu, košarkaši Cibone započeli su porazom. Nakon očekivana poraza u Beogradu od Zvezde u 1. kolu, u susretu vrlo dramatične završnice, "vukovi" su izgubili od Igokee, jedinog regionalnog ligaša iz Bosne i Hercegovine (84:86).

Pobjednika je odlučio najniži igrač na terenu, omaleni razigravač gostiju Filip Adamović (181 cm), koji je u posljednje 22 sekunde dva puta poentirao iz desnog prodora.

- Nakon što smo primili koš sa visokim igračem u reketu, za posljednju obranu stam stavio nisku petorku no i tada se dogodilo da je branič probio braniča prodorom u desno. Događa se to, no u takvim situacijama moramo imati koncentracije i misliti koje su suparniku dobre ili loše strane - kazao je Cibonin trener Ivan Velić koji se referirao i na primjedbu da su mu nakon vodstva 70:60 razigravači (Ljubičić i Uljarević) odigrali neodgovorne napade.

Ljubičić je preuranjeno opalio tricu i promašio, a potom se Uljarević nepotrebno odveć zaigrao u dribilingu pa je izgubio loptu.

- Mi smo se u klubu odlučili za nešto i taj mali će dobiti priliku. Htio sam da on bude taj koji će biti na terenu u završnici. Nažalost, Uljarević je već petog dana priprema zaradio neugodnu ozljedu stopala zbog kojeg smo ga kroz pripreme prilično dozirali, a to smo i skrivali, i on nema onoliko energije koliko bi se od jednog igrača očekivalo. Naravno da igrač od 20 godina ne smije imati manje energije od veterana poput Rozića.

A za Cibonu je pogubno bila i Rozićeva ozljeda prsta u 25. minuti do koje je kapetan upisao 12 koševa i pet skokova.

- Bez Rozića smo ostali i bez igre na niskom postu, a htjeli smo da Roza igra leđima protiv njihovih vanjskih igrača - objasnio je Velić koji je objasnio zašto tamnoputi američki centar Johndre Leon Jefferson nije bio u stanju dati više od 15 koševa i 7 skokova.

- Čovjek je nedavno došao, nespreman je i još uvijek ne zna naše napadačke setove i zato smo ga u posljednjoj četvrtini i manje koristili.

No, zato je Velićev kolega sa suparničke klupe Nenad Trajković svog Hrvata maksimalno koristio. Štoviše, Tomislav Zubčić je i u ovoj utakmici (24 koša, 18 u prvom poluvremenu), baš kao i u 1. kolu (29 koševa) bio najbolji strijelac sastava iz Aleksandrovca.

- Po prvi put u karijeri jedan trener mi daje prostora da koristim sve svoje kapacitete. Sustav igre je postavljen tako da mogu doći maksimalno do izražaja - objasnio je negdašnji Cibonin junior i senior svoje dobre partije na početku sezone.

- Zubčić je za nas veliko pojačanje. On je bio moja želja jer ja ga dugo pratim. Protiv Mege u prvom kolu bio je odličan, no u obrani je igrao slabo, a u ovoj utakmici je pokazao da može igrati i obranu. S vremenom, i uz konstruktivnu kritiku, naučit će da ne ide ishitreno u neke napade kao što je to činio u drugom poluvremenu jer smo na parketu imali još nekih igrača koji bi te napade mogli završavati. No, Zubčić je NBA potencijal i on će nakon igranja za Igokeu sigurno biti zamljiv za euroligaške momčadi, ali i za reprezentaciju Hrvatske koja bi ga mogla koristiti na bolji način nego do sada - kazao je Nenad Trajković koji je i objasnio koliko je realno da ovakav Zubčić uopće ostane u Igokei do kraja sezone.

- On će ostati koliko to nama bude trebalo. Ako se mi budemo borili za neko mjesto u sredini tablice, a takve ambicije imamo, onda će ostati do kraja. Ako ljudi koji vode klub procijene da svi mi nismo ispunili njihova očekivanja, onda će oni donijeti odluku - zaključio je Trajković.

Dvoznamenkasti kod Cibone bili su Bilinovac (17), Jefferson (15), Ljubičić (12) i Rozić (12), a najkorisniji igrač gostiju bio je veteran Sava Lešić (19 koševa, 15 skokova, 3 asistencije).

