Hrvat je postao pravi hit, ima nešto što se rijetko viđa

Nisu svi bili toliko očarani pobjedom Milana 4:2 nad Juventusom u 31. kolu Serie A, koliko su bili očarani Antom Rebićem (26).

Ako netko dobro igra u Italiji i zaslužuje pohvalu za pohvalom, onda je to hrvatski napadač.

Uz gol i asistenciju, Rebić se istaknuo majstorskim driblingom i svakom utakmicom sve je bolji. Talijanski mediji nakon ove pobjede ponovno su mu pisali hvalospjeve.

Tele Lombardia piše sljedeće:

– Milanov fenomen nije Zlatan Ibrahimović, nego čudesni Ante Rebić. Hrvat zabija svakih 100 minuta i upravo je on Milanov daleko najkonstantniji igrač i najopasniji napadač – rekao je novinar Fabio Ravezzani koji je dodao:

Bobanova zasluga

– S velikom skepsom dočekani su Rebić i trener Stefano Pioli, a baš njih dvojica temelj su uzleta Milana, koji sad izgleda potpuno drukčije nego na početku sezone.

A pokoja pohvala došla je i od njegova bivšeg trenera Zorana Vulića (58), kojega smo zvali za komentar. Naš nogometni stručnjak dobro zna što je Ante prolazio u Eintrachtu, a što prolazi u Milanu u kojemu je sada na posudbi:

– Igrati napadača u Italiji i Njemačkoj nije isto. To ne ide u istu čašu, puno je teže u Italiji. Talijanski nogomet najprije je obrana, a onda napad. Tako da, kada zabijete deset golova u talijanskoj ligi, to vam je možda kao dvadesetak u nekoj drugoj. On je imao period prilagodbe i sada se snašao, sada je car – kaže Vulić pa dodaje:

– Prije svega, kada dođeš kao posuđeni igrač, nije ti lako, a nakon toga još je došao i Ibrahimović, to je još veći teret za Antu, ali on je tip mladića i igrača kojeg ne zanima tko je pokraj ni ispred njega. On ima svoj cilj, zna svoju kvalitetu i on će to prilagoditi momčadi. Nisam sumnjao ni centimetra u njega, znao sam da će se izboriti za jedno od glavnih mjesta, to mu se dogodilo i u Eintrachtu.

No dok Zoran Vulić nije sumnjao, većina nogometnog svijeta pitala se kako će se Rebić snaći u Milanu kada je došao prošle godine.

Nije se previše ni naigrao, veći dio godine grijao je klupu, a onda, kada je počeo igrati u siječnju ove godine, teško ga je itko zaustavljao. Zabio je deset pogodaka u 20 utakmica i jedan je od najboljih igrača momčadi sa San Sira.

A sada mu se istekom sezone ističe i posudba. Njegov transfer iz Eintrachta još je pod upitnikom.

– Igrati u Milanu, jedom od najvećih svjetskih klubova, nije mala stvar. Još je nekoliko klubova koji su imenom jači, ali za njegov razvoj i mentalitet ovo s Milanom bila bi odlična priča. Bilo bi sjajno da ga Milan otkupi, a i ako ga ne otkupi, ne bojim se za Antu. On će se izboriti za svoje mjesto bilo gdje. Jako je kvalitetan igrač, ima mentalitet koji se rijetko viđa, pa on se bori do zadnje kapi krvi. Neka samo nastavi ovdje gdje je sada. Daj Bože da jedan dan zaigra za Real Madrid, Barcelonu, Juventus... ali siguran sam, sudeći po njegovim igrama, da je zadovoljan u Milanu. To je velik potez Zvonimira Bobana, on je zaslužan za njegov dolazak i treba mu se reći hvala za to što je napravio – kaže nam bivši trener Hajduka, koji dobro poznaje ovog napadača jer ga je vodio u njegovim tinejdžerskim godinama u RNK Split.

Savjeti mu ne trebaju

Vulić je tamo bio trener u sezoni 2012./2013., a Rebić je tada tamo igrao, prije prelaska u Fiorentinu.

– Kada dođe u Split, vidimo se, popijemo piće. Puno je više ljudi oko njega sada. To je sastavni dio nogometaša, sada je zvijezda. No Ante ne zaboravlja svoje stare prijatelje i trenere. Ne bih mu sada ni davao neke savjete. On je pozitivac i borac. Sve je sam stekao. Davati savjete Anti Rebiću u ovom je trenutku nepotrebno.

Mnogi su se raspričali o Rebiću i nakon nedavne utakmice kupa protiv Juventusa kada je dobio izravni crveni karton, govorilo se da je nepromišljen, impulzivan, agresivan...

– Dogodi se svakome, dobio je crveni karton zbog svoje želje i agresivnosti. On ima tu agresivnost koju ne treba smirivati, treba to okrenuti prema pozitivi i onda je Ante pravi.

S obzirom na to da ga dobro poznaje, Vulić nam je rekao nešto i o karakteru Milanova golgetera.

– Ante je tiha i mirna osoba izvan terena, a na terenu je lav, mangup, ali pozitivan mangup. On je čovjek kojeg bi svatko uzeo za zeta i volio ga i na terenu.

