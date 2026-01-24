Hrvat briljira na Otoku: Uvršten je u momčad kola, a sve je bliže naslovu

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hrvatski vratari dalje nastavlja sa sjajnom formom u Hull Cityju. U zadnjem je kolu momčad Sergeja Jakirovića slavila na gostovanju protiv Prestona u 28. kolu Championshipa (3:0), a Pandur je imao još jednu zapaženu izvedbu, zbog čega je i uvršten u momčad kola. Tako se momčadprobila na četvrto mjesto prvenstvene ljestvice sa samo tri boda zaostatka za mjestom koje vodi izravno u Premier ligu. Podsjetimo, Ivor Pandur u studenome prošle godine dobio je poziv Zlatka Dalića u reprezentaciju, a ranije je bio na pretpozivu.- Teško da možete tražiti više od momčadi kada na gostovanju kod izravnog konkurenta za doigravanje slavite ovako uvjerljivu pobjedu. McBurnie je postigao sjajan gol, no svi igrači zaslužuju samo pohvale. S japanskim igračima sam radio u Dinamu, imaju odlično nogometno znanje i radnu etiku, tako da nam Hirakawa sigurno može pomoći do kraja sezone. Nema nikakve euforije jer sam dovoljno puta kazao da nam ona nije ni potrebna. Slijedi Swansea, novi težak okršaj, i samo uz sličnu igru kao u Prestonu možemo se nadati novom pozitivnom rezultatu u ligi u kojoj svatko može pobijediti svakoga - istaknuo je Sergej Jakirović.