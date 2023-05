VIDEO Hrgovićev štićenik blista: teškaš Lovro Pavčec u finalu Prvenstva Europe

Baš kao i graciozna Mariela Šteko, i teškaš Lovro Pavčec izborio se za priliku da postane europskim mlađeseniorskim prvakom. Na Prvenstvu Europe što se održava u Erevanu, član zagrebačkog Nokauta pobijedio je domaćeg borca Albera Harutjunijana što je bila vrlo zahtjevna zadaća.

Suočen s armenskim nokauterom, Lovro je izgubio prvu rundu (0:5) ali je drugu dobio (4:1) pa se sve rješavalo u posljednoj, trećoj, rundi. A tu je Pavčec bio tehnički toliko bolji da Harutjunijanu ni pritisak domaće publike na bodovne suce nije pomogao te je tu dionicu glatko dobio (5:0). Na koncu je samo jedan sudac vidio Armenca kao pobjednika, preostala četvorica su pobjedu dodijelila mladom Hrvatu.

- Presretan sam, bio je to vrlo zahtjevan meč protiv odmaćeg obksača kojeg je nosila publika. Izborili smo finale, idemo do kraja, idemo po zlato - kazao je Lovro kojeg je do finala Prvenstva Europe vodio njegov klupski trener i izbornik ove selekcije Yousef Hasan a savjetima je iz Zagreba pomagao i drugi klupski trener Dalibor Čibarić.

- Hrvatska ima dva finala na Prvenstvu Europe, Marielu i Lovru. Planirali smo Lovrina protivnika pustiti da se ispuca u prvoj rundi, izboriti ga, a onda krenuti po brojanja i prekid, da Lovro navali na njega. Uspjeli smo, dva meča smo okrenuli i u finalu smo. U finalu idemo na Rusa koji je jako dobar no i Lovro je - dodao je trener Yousef kojem je u kutu sekundirao Mladen Šteko, otac i trener finalistice Mariele Šteko.

A ovom uspjehu obradovao se i naš najbolji boksač Filip Hrgović jer je Pavčec član kluba kojem je on predsjednik. A Hrgović podupire Pavčeca jer u njemu vidi potencijal za istinsku teškašku klasu.

Baš kao i Mariela Šteko, i Lovro Pavčec će se za zlato boriti u srijedu i to protiv ruskog superteškaša Israfila Islamova koji je u polufinalu pobijedio reprezentativca Njemačke.