OBOŽAVATELJI GA PRATE U STOPU

FOTO Osvanuo veliki transparent na novom Thompsonovom koncertu, evo što je pisalo

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
11.01.2026.
u 09:43

Thompson je nastupio i u Poreču, a na koncertu se pojavio i zanimljiv transparent.

Na Instagram profilu Marka Perkovića Thompsona objavljene su fotografije s njegova koncerta u Poreču. Uz seriju slika, njegov tim je dodao komentar: "Poreč, 10. 1. 2026.", kako stoji u opisu objave. Također, objavljene su i fotografije velikog transparenta s natpisom: "Istra je ustala iz sjene. Pulska Arena te čeka". Podsjetimo se, pjevaču je više puta odbijen zahtjev za nastup u toj areni.

Prije koncerta, istarska policija apelirala je na posjetitelje da se pridržavaju uputa i pravila organizatora te naredbi policijskih službenika, kako bi okupljanje prošlo u najboljem redu. U dvoranu je bilo zabranjeno unositi pirotehnička sredstva, oružje i druge predmete koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja. Također, paljenje i bacanje pirotehnike bilo je zabranjeno, a policija je pozvala posjetitelje da se suzdrže od upotrebe pirotehnike, s obzirom na to da se radi o zatvorenom prostoru s velikim brojem ljudi.

FOTO Oženio se sin Mire Bulja, evo prvih fotografija
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
1/22

Podsjetimo, Thompson je nakon uspješnih koncerata na zagrebačkom i sinjskom hipodromu započeo svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj. Turneju je otvorio u Osijeku, gdje je nastupao dva dana zaredom, 21. i 22. studenog. Slijedili su koncerti u Varaždinu (7. i 8. prosinca), Zadru (12. i 13. prosinca) te Zagrebu (27. prosinca). Poreč je na rasporedu još jednom, 11. siječnja, dok će Splitu nastupati 16. i 17. siječnja, a koncert u Rijeci zakazan je za 6. veljače.

koncert Marko Perković Thompson Thompson showbiz

MR
Mrkan
10:27 11.01.2026.

U koju je to dvoranu dozvoljeno unositi "pirotehnička sredstva, oružje i druge predmete koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja."?

Avatar Bič božji
Bič božji
10:21 11.01.2026.

To je tek početak u Istri ..bit će nas još.

PR
Predaror
10:31 11.01.2026.

Eto Thompson pjeva po cijeloj republici Hrvatskoj. Jedino ne može više pjevati u gradu Zagrebu. A grad Zagreb glavni grad republike Hrvatske. Što to znaći da grad Zagreb nije republika Hrvatska ili nešto drugo ili treće ?

