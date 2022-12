Hrgović sada čeka Usikovu odluku, hoće li Ukrajinac uprazniti IBF naslov?

Nakon što je Tyson Fury, prekidom u 10. rundi, pobijedio nedoraslog i ostarjelog mu sunarodnjaka Derecka Chisoru (38), u ringu na Tottenhamovu stadionu pojavili su se svjetski prvak po tri federacije Ukrajinac Oleksandr Usik (WBA, IBF, WBO) i Britanac Joe Joyce. A obojica su kandidati za sljedećeg suparnika Gipsy Kinga svjesni da bi im ta borba donijela goleme novce.

Uostalom i onemoćali Chisora za borbu je dobio dva milijuna funti s čime će, kažu zlobnici, moći plaćati liječenje problema proizašlih iz karijere koja nije na vrijeme okončana.

Posve je izvjesno da Fury želi borbu s Usikom no ako oko te borbe za ujedinjenje pojaseva ne dođe do dogovora (prvenstveno oko podjele novca) onda bi se svjetski prvak po WBC verziji borio sa sunarodnjakom Joyceom. A za Britance je i to dovoljno zanimljiva borba da ispune stadion kada su to učinili za Furyjevu borbu s Chisorom, njihovu treću međusobnu, koja nije imala nikakve svrhe osim da Fury ostane u ritmu nastupanja a da Chisora zaradi za mirovinu.

Što pak sve to znači za prvog izazivača svjetskog prvaka (Usik) po IBF federaciji Filipa Hrgovića? Evo što na to kaže njegov menadžer Željko Karajica:

- Sada Fury i Usik imaju još tjedan dana za dogovor oko borbe za objedinjenje. Ukoliko im to ne uspije mi smo na redu. Osim toga, Fury je rekao da je ozlijeđen i da mora na operaciju pa naši izgledi rastu.

I doista, Fury se požalio na lakat i najavio da će morati operirati još i desni jer lijevog, neku koštanu izbočinu, je već operirao. Kazao je da to mora učiniti i da ga nakon toga čeka šest do osam tjedana rehabilitacije i da će vidjeti kada bi mogao biti spreman za borbu s Usikom. A da ju želi vidjelo se i po "fokloru" upriličenom nakon borbe i nizom uvreda koje je u lice Fury sasuo hladnokrvnom Usiku a sve u funkciji ranog marketinga za borbu u dogovaranju. A ta borba bi značil da bi teška kategorija dobila jedinstvenog prvaka po prvi put nakon 1999. i Lennoxa Lewisa.

Kao što tu borbu želi vidjeti cijeli boksački svijet tako ju želi organizirati kraljevska obitelj Saudijske Arabije. Naime, radi pregovora i dogovora u London je specijalno doletio princ Khalid, sin saudijskog kralja Salmana i ministar obrane Saudijske Arabije čija vlast želi takve spektakle u svojoj zemlji.