Tyson Fury pobijedio Chisoru i obranio naslov pa prozvao Usika: Prebio sam Klička, i tebe ću

Gypsy King, popularni boksač Tyson Fury, obranio je svjetsku titulu u teškoj kategoriji nakon što je po treći put slavio nad Derekom Chisorom. Borbu koja se održala na stadionu Tottenhama u Londonu sudac je prekinuo u 10. rundi. Fury je dominirao od početka, a jedino čime je gledatelje iznenadio bila je reklama za OnlyFans na njegovim hlačicama.

>> Shaquille O'Neal nastupio kao DJ na Krku, a pridružio mu se i Dončić: "Svi sa ovog područja odlični su strijelci"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sve je gledao i Oleksandr Usik, prvak po IBF, WBO i WBA verziji, s kojim je Fury razmijenio provokativne poruke nakon borbe.

- Ti si sljedeći. Prebio sam Klička, prebit ću i tebe - uz psovke je rekao Fury.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS Boxing - WBC World Heavyweight Title - Tyson Fury v Derek Chisora - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - December 3, 2022 Tyson Fury in action during his fight against Derek Chisora Action Images via Reuters/Andrew Couldridge Photo: Andrew Couldridge/REUTERS

- Šezdeset tisuća ljudi danas ovdje. Volim svakoga od vas. Bog vas blagoslovio. Nisam se dugo borio, puno se toga događalo, ali danas sam se osjećao odlično i pogađao - zaključio je prvak WBC-a.