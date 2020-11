Hrgović oštro uzvratio: On je tupast i sirovina, dečko nije psihički i duhovno stabilan

Najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović gostovao je u petak u podcastu na Večernjakovoj televiziji i osvrnuo se na verbalni rat s još jednim hrvatskim boksačem, Alenom Babićem.

Hrgović je na pitanje što se događa između njih dvojice bio poprilično oštar.

>> Pogledajte Hrgovićevo gostovanje

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Događa se samo u njegovoj glavi. On ima sukob sam sa sobom, neka shizofrena cijepanja. Mislim da taj dečko nije psihički i duhovno stabilan. Prije no što će me on početi prozivati, ja nisam o njemu rekao niti jednu lošu riječ, no on je očito skužio da s prozivanjem mene dobiva medijski prostor. To je dečko koji nikad ništa u sportu nije važno napravio, a tek s 30 godina dobio je neku medijsku pažnju koja mu očito prija.

​Je li moguć meč koji Babić zaziva?

– Možda i jest, posebice ako za takvo što bude postojalo zanimanje domaće publike. Ako u sljedećih nekoliko mečeva ostane nepobijeđen, a meni se ukaže slobodan termin, možda se taj meč i dogodi.

Nećemo to isključiti kao mogućnost. No, kada mu poraste kvaliteta protivnika, njemu će se dogoditi poraz. Osim toga, ja sam jedan od najboljih teškaša na svijetu i mislim da su mu izgledi gotovo jednaki nuli.

Neki boksači svojim provokacijama pokušavaju ući u glavu onog nasuprot sebe. Je li to i Babićeva strategija, da Hrgovića toliko naljuti pa da ovaj pristane na meč i u ring uđe jako ljutit, s osvetničkim nagonom, koji bi ga odveo u tuču, a ne nadboksavanje?

– Što je najžalosnije ne. Držim da on to ne radi radi neke strategije, kao što to čine vješti profesionalci, nego zato što je tupast, što je sirovina i što je sam po sebi pun mržnje, frustracije i poremećaja.

>> Pogledajte i cijeli podcast s Filipom Hrgovićem

​