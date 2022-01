Hrgović napokon ima protivnika: Francuz koji ga je porazio na OI 2016. prihvatio meč!

Samo tri dana nakon što mu je od IBF-a stigao upit za meč protiv Filipa Hrgovića, kojim bi se odredio izazivač za titulu prvaka, odnosno pred istek roka za odgovor, Tony Yoka potvrdno je reagirao!

To je informacija do koje je došao promotor Eddie Hearn te koju je on iznio medijima, a koju je među prvima prenio elitni BoxingNews24.

Poznati su i uvjeti koje bi pobjednik tog meča, odnosno budući izazivač izborio. Naravno, u pitanju je status obaveznog izazivača te 35 posto ukupnog financijskog kolača od meča nakon što on konačno bude ugovoren. No, prerano je za otvarati šampanjac u domu Filipa Hrgovića i braće Sauerland. Ovo je tek prvi korak, odnosno Yoka je tek prihvatio ideju meča, što bi značilo ulazak u pregovore za održavanje istog.

- Vrijeme je za meč Hrgovića i Yoke. Već neko vrijeme govorim da onaj tko pobijedi Hrgovića ima 35 posto u pregovorima za meč protiv Usyka ili Anthonyja Joshue. To je sjajna pozicija za biti u njoj. Yoka očito želi taj meč. Pričali smo s Top Rankom o meču i svi smo se složili da je to briljantan dvoboj. Nadam se da ga možemo dogovoriti - rekao je Hearn za iFL, čime je odmah izrazio interes da on i njegov Matchroom preuzmu organizaciju.

Hearn je inače prošle godine dobio organizaciju meča Hrgovića i Michaela Huntera, nakon što je dao najveću, ali ujedno i jedinu ponudu na licitaciji honorara. Nažalost, svi znamo kako se na kraju sve izjalovilo, nakon što je Hunter napustio pregovore te potpisao ugovor s Triller organizacijom, prenosi Fight Site.

Nakon što postane službeno kako je Yoka prihvatio meč, IBF će timovima koji stoje iza boksača dati rok da se dogovore. Pretpostavlja se da će on biti oko dva tjedna, što je inače uobičajeno u ovakvim situacijama. Ako se isti ne uspiju usuglasiti oko glavnih točaka, odlazi se na licitaciju honorara, gdje bilo tko može dati svoju ponudu za preuzimanje organizacije i pobjedu će odnijeti onaj čija je financijski najizdašnija.

Gledajući da Yoka iza sebe ima vrlo jak tim koji jako puno ulaže u njega, ali i cijelu državu Francusku, čemu svjedoči činjenica da mu je na meču protiv Petra Milasa bio i predsjednik Macron, nema nikakve sumnje kako će oni imati cilj apsolutno sve uzeti u svoje ruke i meč dovesti u Francusku, odnosno Yoki osigurati sve moguće uvjete za olakšati posao. Takvi timovi čak su spremni i odustati od svega ako im se to ne ostvari pa će zbog toga pregovori bez sumnje biti vrlo detaljni, a apsolutno time i podosta teški. Zato smo i napisali da je ono tek onaj glavni korak. Interes za meč postoji, a konkretne stvari se sad tek kreću raditi.

Inače, Yoka ima ugovoren meč protiv Martina Bakolea, koji je nedavno odgođen zbog novih mjera uvjetovanih pandemijom koronavirusa i novi datum za sada nije poznat, kao niti činjenica hoće li ovakav rasplet događaja dovesti do potpunog otkazivanja.