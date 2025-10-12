Hitno hospitaliziran igrač Crvene Zvezde: U tijeku su pretrage

Srpski košarkaški div Crvena Zvezda objavila je kako je njihov igrač Tyson Carter hitno hospitaliziran u Beogradu zbog problema s disanjem. U tijeku su detaljne liječničke pretrage, a klub je obećao obavijestiti navijače kada budu dostupne nove informacije o igračevom stanju.

- KK Crvena zvezda obavještava javnost da je prvotimac naše ekipe Tyson Carter hospitaliziran u Beogradu zbog respiratornih komplikacija. U tijeku su detaljna ispitivanja kojima je podvrgnut naš igrač, a klub će se s novim, detaljnijim informacijama po ovom pitanju oglasiti u sljedećih nekoliko dana - stoji u klupskom priopćenju.

27-godišnji Carter je bio ključni igrač Zvezde u pobjedi nad aktualnim prvakom Europe Fenerbahčeom u Euroligi. Srpski mediji navode kako je do komplikacija došlo između utakmice s Fenerom i sljedeća dva susreta Zvezde u Europi protiv Žalgirisa i Real Madrida. Carter je Feneru ubacio 15 poena te je ovog ljeta doveden kao igrač koji bi trebao predvoditi napad Zvezde tako da mogući dugotrajni problemi mogu imati jak utjecaj na ambicije srpskog kluba u Euroligi ove sezone.

U Beograd je stigao ovog ljeta nakon raskida ugovora s Unicajom iz Malage. U španjolskom klubu bio je MVP Final Foura FIBA Lige prvaka i Kupa kralja. Igrački ga se opisuje kao 'combo guarda' - igrača koji se jednako dobro snalazi na pozicijama jedan i dva te kao bek može i sam zabiti kao i kreirati za suigrače.