UŽIVO Zlatko Dalić i Luka Modrić najavljuju otvaranje protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska nogometna reprezentacija otvara Svjetsko nogometno prvenstvo u Dallasu na AT&T stadionu u prvom dvoboju skupine L protiv reprezentacije Engleske danas od 22 sata.
Vatreni su od proteklog utorka trenirali u Alexandriji, predgrađu Washingtona, a ovog ponedjeljka su stigli u Dallas, gdje su odradili jedan trening uoči početka svojeg puta na SP-u.
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i kapetan naše momčadi Luka Modrić iz Dallasa najavljuju najzahtjevniji dvoboj naše skupine. Ovo je prvi put da je Dalić govorio na konferenciji za medije od dolaska u SAD.
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