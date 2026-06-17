VIDEO Tajči zagrijala hrvatske navijače u Dallasu pa poručila: Vatreni su inspiracija mladima!

Hrvatska nogometna reprezentacija otvara Svjetsko nogometno prvenstvo u Dallasu na AT&T stadionu u prvom dvoboju skupine L protiv reprezentacije Engleske danas od 22 sata. Dugo čekanje i duge pripreme konačno su došle kraju.

Dan prije dvoboja u Dallasu je vladala velika hrvatska navijačka euforija. Osim događaja poput navijačke parade, Hrvatska je imala u Dallasu dolazak na svoje i u Fan zoni, gdje je nastupala Tatjana Matejaš Cameron, hrvatskoj javnosti najpoznatija kao Tajči. Nakon nastupa razgovarala je za Večernji list

- Prvi put je ovo takvo iskustvo za mene. Bilo je odlično. Malo je bilo vruće oko četiri sata popodne, ali navijači su izdržali sve to. Bili su odlični, bili su krasni i spremni su sto posto. Ne idem na utakmicu protiv Engleske. Moram se pripremiti za idući koncert - rekla je Tajči, a potom govorila o svojim očekivanjima za susret:

- Uvijek imam najveće povjerenje u naše igrače. Stvarno su divni i talentirani. Naravno da uvijek imam velika očekivanja, ne samo zbog toga što se nadam, nego i zbog toga što su naši nogometaši već puno puta pokazali da to mogu. Ali, bit ćemo zadovoljni što god se dogodi.

Tajči nakon nastupa u Fan zoni u Dallasu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tajči živi u Sjedinjenim Državama od 1992. godine. Na vrhuncu popularnosti u Hrvatskoj i tadašnjoj Jugoslaviji napustila je karijeru i s 21 godinom preselila se u New York City kako bi započela novi život. Sretna je što je Hrvatska došla igrati u zemlju u kojoj živi.

- Naravno da sam sretna što je Hrvatska ovdje došla. Svi moji prijatelji navijaju za Hrvatsku. A u obitelji imam zanimljivu situaciju. Sestra mojeg pokojnog supruga se udala za dečka iz Gane. Pa će i to biti specijalna utakmica - rekla je Tajči, te dodala završnu poruku:

- Naravno da bi htjela da Hrvatska pobijedi, ali jako je važno što svi slavimo taj sportski duh. Slavimo sve ono što može biti iz jednog potencijala i što se može događati. To je inspiracija i mladim generacijama, a i onima koji sanjaju velike snove, snove koje drugi ljudi često žele obeshrabriti. Hrvatska ima tu priliku pokazati da je sve moguće kad se puno radi, kada smo zajedno i kada se vjeruje u najbolje.

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