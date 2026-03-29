NACIJA U STRAHU

Hoće li Vinicius Junior igrati protiv Hrvatske? Stigle nove informacije o stanju zvijezde Brazila

Soccer: International Mens Friendly-Brazil at France
Winslow Townson/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
29.03.2026.
u 14:35

Nakon što je brazilska zvijezda propustila trening reprezentacije zbog umora, u Madridu su se upalili svi alarmi. Ipak, najnovije informacije donose veliko olakšanje za trenera Arbelou, dok se Barcelona suočava s katastrofom i gubitkom ključnog igrača

Zabrinutost je zavladala u redovima Real Madrida kada se 25-godišnji Vinicius Junior nije pojavio na momčadskom treningu Brazila u Orlandu prije utakmice s Hrvatskom. Umjesto toga, napadač je radio po posebnom programu oporavka u teretani, nakon što se požalio na snažan mišićni umor poslije intenzivne prijateljske utakmice protiv Francuske, u kojoj je Brazil poražen s 2-1. Odmah su se pojavili strahovi da bi se i on mogao pridružiti listi ozlijeđenih zvijezda "Kraljevskog kluba", pogotovo jer je u prošlosti imao problema s mišićima.

Ipak, novinar radijske postaje COPE, Miguel Angel Diaz, donio je ohrabrujuće vijesti koje su umirile navijače. Prema njegovim informacijama, "Vinicius je dobro" te "ako ne zaigra protiv Hrvatske, to će biti isključivo iz opreza". Očekuje se da će Brazilac biti potpuno spreman za Realovo gostovanje kod Mallorce sljedećeg vikenda, a što je još važnije, i za okršaj četvrtfinala Lige prvaka protiv Bayerna.

Iako su vijesti o ozljedi ohrabrujuće za sve u Madridu, situacija oko dugoročne budućnosti igrača ostaje nepromijenjena. Unatoč statusu jednog od najboljih napadača svijeta i sjajnoj sezoni u kojoj je dosad upisao 17 golova i 13 asistencija, nema pomaka u pregovorima oko novog ugovora. Njegov trenutni ugovor istječe u lipnju 2027. godine, no pregovori su zasad na čekanju. Diaz je, kako prenosi Goal.com, izvijestio kako "nije bilo nikakvih novih sastanaka" te se čini da su i klub i igrač potpuno usredotočeni na ključni dio sezone, u kojem Real lovi trofeje na nekoliko frontova.
