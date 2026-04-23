Hoće li Rebić biti spreman za Jadranski derbi? Otkriveno koliko je ozbiljna njegova ozljeda

Napadač Hajduka Ante Rebić morao je napustiti teren u utakmici 31. kola HNL-a protiv Osijeka na Poljudu u utorak. 32-godišnji bivši hrvatski reprezentativac ostao je ležati nakon sudara glavama s braničem gostiju Eminom Hasićem.

Pri izlasku terena činio se ošamućen, a dan nakon odradio je potrebne pretrage kojima je potvrđen potres mozga. U klubu su se nadali kako bi mogao biti spreman na vrijeme za Jadranski derbi protiv Rijeke na Rujevici. Na njihovu žalost, propisano mu je mirovanje te najvjerojatnije neće moći pomoći momčadi u 32. kolu HNL-a.

Rebić je u Hajduk stigao prošlog ljeta kao slobodan igrač te je dosad upisao 28 nastupa i zabio sedam golova te tom učinku dodao pet asistencija. 30. lipnja istječe mu jednogodišnji ugovor s bijelima, a još nije potvrdio hoće li ga produžiti.

Osim na Rebića, trener Gonzalo Garcia neće moći računati ni na napadača Michelea Šega koji je skupio četiri žuta kartona pa mora odraditi utakmicu suspenzije. Derbi s Rijekom propustit će i Filip Korvinović koji je zbog ozljede van stroja do kraja sezone, dok se u momčad vraća kapetan Marko Livaja.