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NA RUJEVICI

Rijeka slavila protiv Rudeša u posljednjoj utakmici prvog kola HNL-a (2:1)

Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
02.08.2026.
u 23:25
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Golove za Rijeku postigli su Justas Lasickas (31) i Daniel Adu-Adjei (62), dok je poraz Rudeša ublažio Stefan Vukić (70)

U zadnjoj utakmici 1. kola nove sezone HNL-a Rijeka je na Rujevici svladala povratnika u društvo najboljih Rudeš sa 2-1 (1-0). Golove za Rijeku postigli su Justas Lasickas (31) i Daniel Adu-Adjei (62), dok je poraz Rudeša ublažio Stefan Vukić (70). Od samog početka utakmice bilo je jasno kako će se ona odvijati, Rijeka je zagospodarila terenom dok se gosti praktički nisu mogli sastati s loptom te su bili potisnuti na vlastitu polovicu.

Već u 3. minuti Adu-Adjei se našao u povoljnoj poziciji, ali njegov udarac sa 15 metara zaustavio je Rogić. Osam minuta kasnije u velikoj šansi našao se Devetak, ali je glavom s tri metra prebacio vrata.

Za prvu kakvu-takvu priliku Rudeša čekalo se do 28. minute, a onda je Poldrugač dobio loptu na udarac sa 15 metara no pucao je ravno u Todorovića.

Rijeka je povela u 31. minuti nakon što su Fruk i Rukavina odlično kombinirali na lijevom krilu, uslijedio je Frukov ubačaj u kazneni prostor, a tamo je odlično reagirao Lasickas i snažnim udarcem sa sedam metra zatresao mrežu.

Novu priliku iz protunapada Rudeš je dočekao u 36. minuti kada je Poldrugač proigrao Blagajića, a ovaj se odlučio na udarac sa 20-ak metara kojega je Todorović bez problema obranio.

U nastavku je Rijeka stigla do povećanja prednosti nakon krasne dionice Dantasa koji je prošao kroz sredinu terena i zatim pravovremeno podvalio loptu za Adu-Adjeija koji je opet iskazao odlilne realizatorske sposobnosti.

I kada se činilo kako je pitanje pobjednika riješeno, Rudeš je preko svojih zamjena vratio neizvjesnost u utakmicu golom u 70. minuti. Ilečić je probio desno krilo, sjurio se do gol-aut linije i zatim povratnom loptom pronašao Vukića koji je preciznim prizemnim udarcem sa 14 metara pogodio suprotni donji kut.

Mogla je Rijeka povećati prednost preko Jankovića u 78. i 81. minuti, ali prvo je njegov udarac zaustavila vratnica, a potom je na visini zadatka bio i Rogić.

Ključne riječi
HNL Rudeš Rijeka

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