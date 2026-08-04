Paliti pa gasiti ili pustiti da radi bez prestanka? Evo kada vaš klimatizacijski uređaj troši najmanje struje

Kada temperature danima prelaze 30 stupnjeva, klimatizacijski uređaj mnogima postaje nešto bez čega se jednostavno ne može. No, uz ugodu rashlađenog prostora javlja se pitanje: je li jeftinije ostaviti klimu uključenu tijekom većeg dijela dana ili je bolje povremeno je gasiti pa ponovno paliti kada u prostoriji postane prevruće? Kod većine modernih inverter uređaja često paljenje i gašenje tijekom boravka u prostoru uglavnom nije najekonomičnije. Bolje je postaviti umjerenu temperaturu i dopustiti uređaju da je održava, dok klimu ima smisla ugasiti ili joj povisiti zadanu temperaturu kada nekoliko sati nikoga nema kod kuće.

Inverterska klima ne radi cijelo vrijeme jednakom snagom. Nakon početnog hlađenja kompresor smanjuje brzinu i troši samo onoliko energije koliko je potrebno za održavanje zadane temperature. Stručnjaci navode da inverterska tehnologija prilagodbom rada kompresora može smanjiti potrošnju u odnosu na starije uređaje koji se potpuno uključuju i isključuju.

Zato nema mnogo smisla svakih pola sata gasiti klimu, pustiti da se prostor ponovno zagrije, a zatim je uključiti na najjaču snagu. Uređaj tada ponovno mora rashlađivati ne samo zrak, nego i zagrijane zidove, podove i namještaj, što znači veće opterećenje i manje ugodnu temperaturu.

To ipak ne znači da klima treba raditi bez prekida dok je stan prazan. Stručnjaci preporučuju smanjivanje hlađenja kada nitko nije kod kuće te korištenje programabilnih termostata. Ako izlazite nakratko, klimu možete ostaviti na 27 ili 28 stupnjeva. Odlazite li na posao ili ćete izbivati veći dio dana, ekonomičnije ju je ugasiti ili programirati da se uključi prije vašeg povratka.

Česta je pogreška i postavljanje temperature na 16 ili 18 stupnjeva u uvjerenju da će se prostor brže rashladiti. Klima zbog toga neće nužno hladiti brže, nego će samo dulje raditi punom snagom. Za većinu ljudi ugodna je temperatura između 24 i 26 stupnjeva. Potrošnju dodatno smanjuju spuštene rolete, zatvoreni prozori i vrata te provjetravanje rano ujutro ili kasno navečer. Važno je i redovito čistiti filtre jer prašina otežava protok zraka i tjera uređaj da radi snažnije.

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*uz korištenje AI-ja