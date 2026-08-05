Najbolji igrač Žalgirisa: 'Nekoliko puta sam se skoro onesvijestio, zamračilo mi se'

Litavski prvak Kauno Žalgiris teško je poražen na gostovanju kod Dinama s 5:0. Plavi su tako praktički osgurali susret u playoffu Lige prvaka s Vikingom. Unatoč teškom porazu i pet primljenih golova, najbolji igrač litavske momčadi bio je vratar Tomas Švedskauskas. Nakon utakmice nije tražio alibije za poraz:

- Razlika u kvaliteti bila je očita. Prije utakmice uvijek se nadaš da će se stvari okrenuti u tvoju korist i da ćemo se boriti. No, od prve minute bilo je jasno da su momčadi na potpuno različitim razinama. Mučili smo se cijelu utakmicu - priznao je.

Nakon utakmice nahvalio ga je trener Željko Sopić i istaknuo kako je spasio momčad od još dva ili tri primljena gola.

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- Nema se čemu veseliti nakon poraza 5:0. Možda mi je žao jedino prvog gola - njega sam mogao obraniti jer sam malo dotaknuo loptu. Sve ostale udarce bilo je užasno teško vidjeti. Između mene i lopte bila je gužva, a udarci su dolazili iznenada. Analizirali smo Dinamo i znali smo da vole pucati iz prve s distance. To se i dogodilo.

Kao trenutak koji je odlučio utakmicu istaknuo je pogodak Mihe Zajca u 31. minuti:

- Mislim da je to bio ključan trenutak. Dotad smo se držali, iako su nas stalno pritiskali i tjerali u obranu. Možda im nismo dopustili toliko velikih prilika koliko se činilo, ali osjećalo se da su nam sve bliže. Da smo izdržali do poluvremena, možda bi se tijek utakmice malo promijenio, ali iskreno, činilo se da je gol samo pitanje vremena.

Osvrnuo se i na iscprljujuće uvjete na stadionu:

- Što se mene tiče, u zadnjih petnaest minuta nekoliko puta sam se skoro onesvijestio. Čim bih trebao glasnije viknuti suigračima, zamračilo bi mi se pred očima. Možda je tome pridonio i udarac glavom u stativu kod prvog gola, ne znam. Ali ako je tako bilo meni, koji većinu vremena provodim u kaznenom prostoru, možete zamisliti kako je bilo igračima koji su trčali po terenu. Bilo je sparno, gotovo bez zraka, jako teški uvjeti - zaključio je.