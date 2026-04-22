Dinamo i Beljo nezaustavljivo jurišaju prema naslovu prvaka

Više od dvije godine nogometaši Dinama nisu pobijedili Istru na Aldo Drosini, posebno je bio bolan 1:2 poraz u studenom ove godine, poraz koji je produbio krizu plavih. Možda je taj kiks i dobro došao da se plavi 'pregrupiraju', obavili su međusobni krizni sastanak bez nazočnosti stručnog stožera i onda su u 2026. godini 'eksplodirali', samo Rijweku u dva susreta nisu pobijedili, sve ostale su iz tih utakmica ispratili s punim mrežama.

Dinamo na jesen i ovaj u drugom dijelu prvenstva potpuno su drukčije priče. I zato ne čudi što je ostvario trener Mario Kovačević svoju želju da prekinu tu neugodnu seriju na Aldo Drosini, plavi su slavljenički ovaj put otišli iz Pule, nije bilo potrebe za nekavim sastancima osim možda za zajedničko veselje.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I u ovom novom velikom koraku prema naslovu prvaka 'morao' je sudjelovati Dion Drena Beljo. Doduše, Istru je 'otključa' Stojković krasnim bijegom i pogotkom, ali Beljo nije mogao propustiti priliku da postigne svoj 28. pogodak u ovom prvenstvu i da se izjednači s Markom Livajom koji je bio najbolji strijelac HNL-a u sezoni 2021./22. u jednoj od sezona kada je vukao Hajduk. Belji treba još jedan pogodak da dostigne Gorana Vlaovića koji je u sezoni 1993./94. postigao 29 pogodaka.

A sad više nije nemoguće da postane najbolji strijelac u povijesti u jednoj sezoni HNL-a, da dostigne Eduarda da Silvu koji je 2006./07. 34 puta bio strijelac.

No, kako je do kraja prvenstva još pet utakmica, a Beljo je u čudesnoj formi, pa nastavi li ovako, lako je moguće da će ispisati povijest. U svakom slučaju Dinamo i Beljo i dalje jurišaju prema završnom slavlju. Plavi ne znaju za poraz od te Istre u studenom, 17 utakmica zaredom nisu izgubili i ta je serija zaslužila svako poštovanje.