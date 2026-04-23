HNS delegirao suce za sljedeće kolo: Evo kome je pripao Jadranski derbi na Rujevici

Ovog vikenda zaključit će se nogometom ispunjeni tjedan. U utorak i srijedu odigralo se 31. kolo domaćeg prvenstva, dok nas ovog vikenda očekuje i 32. kolo koje je na rasporedu od subote do ponedjeljka. HNS je danas objavio sudačke postave za svaku utakmicu, a kruna kola je Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka na Rujevici.

Taj je susret na rasporedu u nedjelju 26. travnja od 16 sati, a sudit će ga Ante Čulina iz Zagreba. Njemu će to biti treći Jadranski derbi u karijeri, a Hajduk je dosad bez pobjede u tim utakmicama. U sezoni 2022./23. Rijeka je slavila s 2:1, a prošle sezone su pod njegovim vodstvom odigrali 0:0. Iz VAR sobe pomagat će mu Dario Bel i Kristijan Novosel.

Kolo u subotu od 16 sati u Koprivnici otvaraju Slaven Belupo i Vukovar. Sudac te utakmice bit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese, a VAR suci će biti Ante Čuljak i Luka Pušić, obojica iz Zagreba. Drugu nedjeljnu utakmicu na Opus Areni igraju Osijek i Lokomotiva. Pravdu će na tom susretu dijeliti Mateo erceg iz Benkovca, a iz VAR sobe će mu pomagati Mario Zebec i Vedran Đurak.

Drugu nedjeljnu utakmicu na Maksimiru igraju Dinamo i Varaždin, a to je ujedno i susret u kojem plavi mogu osigurati naslov prvaka. Glavni sudac bit će Riječanin Antonio Melnjak, a VAR suci su Tihomir Pejin i Ivan Matić. U posljednjoj utakmici kola, Istra će u ponedjeljak gostovati kod Gorice. Glavni sudac tog susreta je Patrik Kolarić, a pomagat će mu Ivan Vučković i Anto Marić.