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ZNAČAJNE PROMJENE

UEFA usred sezone uvodi dva nova pravila: Ovo će se svidjeti i navijačima i igračima

PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
05.08.2026.
u 09:00
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Drugo novo pravilo značajno će poboljšati iskustvo navijača na stadionu. Na stadionskim semaforima u UEFA-inim natjecanjima do danas je bilo zabranjeno prikazivanje vremena nakon 45. i 90. minute

Krovna eruospka nogometna organzacija UEFA odlučila je uvesti dva nova pravila usred kvalifikacija za eurokupove - Ligu prvaka, Europsku ligu i Konferencijsku ligu. Nova pravila odnose se na suspenzije igrača zbog žutih kartona i prikaz vremena na stadionima.

Tako će se povećati broj žutih kartona nakon kojih će igrači zaraditi utakmicu suspenzije. Do sada su potrebna bila tri žuta kartona da igrač koji ih skupi mora propustiti jednu utakmicu, dok će sada taj broj porasti na četiri. Tako će igrači moći provesti više vremena na terenu i odigrati više utakmica prije nego zarade suspenziju.

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Drugo novo pravilo značajno će poboljšati iskustvo navijača na stadionu. Na stadionskim semaforima u UEFA-inim natjecanjima do danas je bilo zabranjeno prikazivanje vremena nakon 45. i 90. minute. UEFA je odlučila pratiti primjer državnih saveza i liga poput engleskog Premiershipa koji dozvoljavaju da se na semaforu prikaže i sudačka nadoknada kako bi navijači točno znali kada utakmica završava.

Oba nova pravila na snagu stupaju odmah te će biti zastupljena već u sljedećim kvalifikacijskim utakmicama za europska natjecanja.
Ključne riječi
nova pravila UEFA nogomet

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