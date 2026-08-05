Znači li ovo konačni kraj za Infantina? Predsjednik FIFA-e optužen za ucjenu

Gianni Infantino vrlo se brzo prometnuo u najomraženiju osobu u svijetu nogometa. Predsjedniku FIFA-e u posljednjih se nekoliko mjeseci zamjeraju brojni potezi poput dodjele FIFA-ine nagrade za mir Donaldu Trumpu ili poništenju crvenog kartona Folarinu Balogunu tijekom Svjetskog prvenstva. Na njegov račun stigla je nova optužba - jordanski princ Ali bin Al Hussein krivi ga za pokušaj ucjene.

On je ujedno i predsjednik Jordanskog nogometnog saveza koji još nije primio novac koji mu pripada zbog plasmana u finale FIFA Arapskog kupa. Ta se utakmica odigrala još u prosincu prošle godine, a Jordan je u Kataru poražen od Maroka. Zbog tog uspjeha, njihov savez zaradio je 4.2 milijuna dolara koji im još nisu sjeli na račun.

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Al Hussein se o cijeloj situaciji oglasio na društvenim mrežama te je otkrio kako mu je Infantino tijekom Svjetskog prvenstva rekao kako bi njegovom Savezu koristilo da pokaže podršku Švicarcu kod kandidature za novi mandat na mjestu predsjednika.

- Ponosni smo na Jordan u poštivanju etičkih vrijednosti. Nismo ga podržavali prije i sigurno ga nećemo podržavati ni sada. Ali čitava situacija je ucjena i mi odbijamo popustiti tome. Novac koji je naša reprezentacija trebala dobiti za plasman u finale još nije isporučen, dok se istovremeno FIFA hvali koliko milijardi imaju u rezervi. Jasno je da je problem doista u vodstvu. FIFA nam mjesecima odbija pomoći u vezi s bilo kojim od ovih ili drugih pitanja - napisao je.

Zanimljivo, Al Hussein bio je protukandidat Infantinu kada se prvi put kandidirao za predsjednika FIFA-e prije 11 godina. Čini se kako je Švicarac sve bliže kraju svog mandata budući da su već okrenule konfederacije poput UEFA-e, AFC-a i CONCACAF-a.