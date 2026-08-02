VIDEO Torcidaši zapalili tribinu u Varaždinu: Pogledajte skandalozne scene poslije poraza Hajduka

Nogometaši Varaždina u susretu su 1. kola HNL-a kao domaćini svladali splitski Hajduk sa 2-1 (0-0). Strijelci za Varaždin bili su Mario Mladenovski (53) i Luka Mamić (62), a za Hajduk Rokas Pukštas (56).

Nakon neuspješnih nastupa u eurokupovima prije tri dana Varaždin i Hajduk ponudili su "kamilicu" u prvih 45 minuta tijekom kojih se praktički čitavo vrijeme igralo između dva kaznena prostora bez ijedne izgledne prilike za pogodak da bi drugo poluvrijeme donijelo mnogo energičniju predstavu i tri pogotka unutar samo devet minuta.

Uoči utakmice splitska Torcida je proglasila bojkot zbog visokih cijena ulaznica u Varaždinu, a onda ga otkazala nakon što su cijene na kraju smanjene. Nakon utakmice torcidaši su zapalili dio tribine, a vatrogasci su imali pune ruke posla i gasili je nekoliko minuta, stvarno sramotno.