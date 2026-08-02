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NOVI INCIDENTI

VIDEO Torcidaši zapalili tribinu u Varaždinu: Pogledajte skandalozne scene poslije poraza Hajduka

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.08.2026.
u 21:21
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Uoči utakmice splitska Torcida je proglasila bojkot zbog visokih cijena ulaznica u Varaždinu, a onda ga otkazala nakon što su cijene na kraju smanjene. Nakon utakmice torcidaši su zapalili dio tribine, a vatrogasci su imali pune ruke posla i gasili je nekoliko minuta, stvarno sramotno

Nogometaši Varaždina u susretu su 1. kola HNL-a kao domaćini svladali splitski Hajduk sa 2-1 (0-0). Strijelci za Varaždin bili su Mario Mladenovski (53) i Luka Mamić (62), a za Hajduk Rokas Pukštas (56).

Nakon neuspješnih nastupa u eurokupovima prije tri dana Varaždin i Hajduk ponudili su "kamilicu" u prvih 45 minuta tijekom kojih se praktički čitavo vrijeme igralo između dva kaznena prostora bez ijedne izgledne prilike za pogodak da bi drugo poluvrijeme donijelo mnogo energičniju predstavu i tri pogotka unutar samo devet minuta.

Uoči utakmice splitska Torcida je proglasila bojkot zbog visokih cijena ulaznica u Varaždinu, a onda ga otkazala nakon što su cijene na kraju smanjene. Nakon utakmice torcidaši su zapalili dio tribine, a vatrogasci su imali pune ruke posla i gasili je nekoliko minuta, stvarno sramotno. 

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Ključne riječi
Varaždin HNL Torcida Hajduk

Komentara 16

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Avatar Guy_Fawkes
Guy_Fawkes
21:27 02.08.2026.

Divljaci koji su upropastili klub, uz to uporno gusle kak su svi drugi krivi + vrijeđanje. Primitivci, kojima treba zabraniti pristup bilo kojem gradu/stadionu. Naravno, naplatiti štetu + kaznu.

ZA
zagi101
21:32 02.08.2026.

mislili smo da ne mogu niže ali izgleda da može, stečaj je sve bliže

NO
Noštromo
21:31 02.08.2026.

Bilo je na Poljudu: "Leko odlazi" ! Ali nema "Garcija odlazi".

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