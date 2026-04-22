Kovačević nakon pobjede bocnuo Hajduk: 'Dali su nam bonus, idemo završiti posao'

Nogometaši Dinama pobijedili su Istru 1961 s 2:0 u gostima u posljednjoj utakmici 31. kola HNL-a. Pogotke za novu pobjedu momčadi Marija Kovačevića zabili su Luka stojković u 23. minuti i Dion Drena Beljo u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Plavi se sada okreću nedjeljnoj utakmici protiv Varaždina na Maksimiru u kojoj će moći osigurati naslov prvaka četiri kola prije kraja.

Pobjedu nad Istrom pred kamerama MAXSporta komentirao je trener Kovačević:

- Ispalo je rutinski, igrali smo dobro. Zadnje dvije godine ovdje nismo pobijedili. Ali danas smo bili bolji od prve minute. Ne mogu ništa zamjeriti igračima, već im od srca čestitati i pripremiti se za Varaždin da proslavimo titulu - započeo je.

Nije bilo puno promjena u početnom sastavu. Počeli su Valinčić i Lisica - dvojac koji je stigao iz Istre.

- I Hoxha je krenuo. Dobro su odigrali. Morali smo mijenjati, a protiv Varaždina će netko drugi igrati. Veseli me svaki igrač koji dobije priliku. Imamo širok kadar. Nadam se da će tako i nastaviti - dodao je Kovačević pa se osvrnuo na poraz Hajduka protiv Osijeka:

- Dogovorio sam se s dečkima da to završimo ovaj tjedan. Dobili smo bonus od Hajduka koji je izgubio od Osijeka. Igramo doma, pobjeda nam donosi titulu i veselim se utakmici. Varaždin je kvalitetna momčad, danas su pobijedili Rijeku.