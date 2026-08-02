Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SKANDALOZNO

Torcida sramotno vrijeđala Zlatka Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika u povijesti

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.08.2026.
u 20:55
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Ove zaista sramotne riječi bile su upućene Zlatku Daliću, bivšem izborniku hrvatske reprezentacije koji je svojim uspjesima zadužio Hrvatsku za sva vremena, a već je godinama vezan za varaždinski nogomet

U drugom poluvremenu utakmice Varaždina i Hajduka (2:1) u prvom kolu SuperSport HNL-a Torcida je podigla poruku kojom je kritizirala uvjete za gostujuće navijače na stadionu Varteksa. 'Represija pod krinkom sigurnosti, kavez na tribini je gaženje po ljudskosti!', pisalo je na poruci.

U isto vrijeme Hajdukovi navijači sramotno su skandirali: 'J*bo vas Dalić'. Ove zaista sramotne riječi bile su upućene Zlatku Daliću, bivšem izborniku hrvatske reprezentacije koji je svojim uspjesima zadužio Hrvatsku za sva vremena, a već je godinama vezan za varaždinski nogomet. 

Dalić je velik dio igračke karijere proveo u nekadašnjem Varteksu, u kojem je poslije radio kao sportski direktor i trener. Godinama je jedan od glavnih nogometnih prijatelja NK Varaždina, a predsjednik kluba Dražen Vitez ranije je otkrio da su ga upravo Dalić i Stjepan Cvek nagovorili da preuzme tu funkciju.

Također, nakon utakmice navijači Splićana zapalili su dio tribine na kojoj su se nalazili iza gola. Vrlo vjerojatno im slijedi poveća kazna zbog novog huliganstva u Varaždinu, ali to je ionako stara priča. 

Dinamo nakon velike drame i produžetaka izbacio Thun, plavi s igračem više nadoknadili 0:2
Ključne riječi
Varaždin HNL Hajduk Torcida Zlatko Dalić

Komentara 19

Pogledaj Sve
LP
ljerka.p2911
21:13 02.08.2026.

Koji bjednici! Dalić im kriv za njihove pogreške i petljanje gdje im nije mjesto! Naš hajduk i torcida uništili nekad dobar i slavni klub do dna!

RA
Rafael945
21:03 02.08.2026.

Po malo se otkrivaju orjunaši. Mislim da to polako završava, uništili su veliki klub, sada ih treba protjerati iz njega.

BL
blaz18
21:11 02.08.2026.

Imaju jos deset dana da se osramote u europi i onda kljuc u bravu,uspjesno su nam sahranili Hajduka

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!