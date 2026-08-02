Torcida sramotno vrijeđala Zlatka Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika u povijesti

U drugom poluvremenu utakmice Varaždina i Hajduka (2:1) u prvom kolu SuperSport HNL-a Torcida je podigla poruku kojom je kritizirala uvjete za gostujuće navijače na stadionu Varteksa. 'Represija pod krinkom sigurnosti, kavez na tribini je gaženje po ljudskosti!', pisalo je na poruci.

U isto vrijeme Hajdukovi navijači sramotno su skandirali: 'J*bo vas Dalić'. Ove zaista sramotne riječi bile su upućene Zlatku Daliću, bivšem izborniku hrvatske reprezentacije koji je svojim uspjesima zadužio Hrvatsku za sva vremena, a već je godinama vezan za varaždinski nogomet.

Dalić je velik dio igračke karijere proveo u nekadašnjem Varteksu, u kojem je poslije radio kao sportski direktor i trener. Godinama je jedan od glavnih nogometnih prijatelja NK Varaždina, a predsjednik kluba Dražen Vitez ranije je otkrio da su ga upravo Dalić i Stjepan Cvek nagovorili da preuzme tu funkciju.

Također, nakon utakmice navijači Splićana zapalili su dio tribine na kojoj su se nalazili iza gola. Vrlo vjerojatno im slijedi poveća kazna zbog novog huliganstva u Varaždinu, ali to je ionako stara priča.