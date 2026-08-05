FOTO Tko je sve stigao u Knin: Unatoč vrućinama brojni političari na obljetnici Oluje
Tradicionalnom budnicom ulicama grada, u Kninu je u srijedu ujutro počela proslava 31. godišnjice Vojno-redarstvene operacije (VRO) Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, tijekom dana posjetitelji će moći uživati u bogatom programu.
Kao i svake godine, Knin je lijepo uređen, a kuće i zgrade ukrašene su hrvatskim zastavama. Već od 6 sati, u grad na proslavu dana ponosa i slave, dolaze brojni građani iz gotovo svih dijelova Hrvatske, a danas ih se očekuje desetak tisuća.
Nakon budnice u 6:30 sati, koja se kretala od vojarne 4. gardijske brigade Pauci, ulicom Kralja Tomislava, Trgom Oluje, Ulicom dr. Franje Tuđmana, Trgom dr. Ante Starčevića do mosta na Krki, program se nastavlja u 7:30 sati svetom misom u Crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog zavjeta.
Misno slavlje predvodit će vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu sa šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem. Od 9 sati, ispred Spomenika hrvatske pobjede Oluja na Trgu dr. Ante Starčevića, odat će se počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Središnja svečanost održat će se u 9:40 sati na Stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi.