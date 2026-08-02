Garcia: Primamo glupe golove, ali takva se sr*nja ponekad događaju, nedostaje nam igrača

U derbiju 1. kola Supersport HNL-a Varaždin je u jako zanimljivoj utakmici pobijedio Hajduk s 2:1 i tako još produbio krizu splitske momčadi. Varaždin je došao u vodstvo u 53. minuti golom Marija Mladenovskog nakon prekida. Hajduk je ekspresno izjednačio golom Rokasa Pukštasa u 56. minuti, ali je Varaždin opet poveo golom Luke Mamića u 62. minuti nakon velike pogreške obrane Hajduka. Hajduk je imao priliku izjednačiti u 90. minuti iz jedanaesterca, ali je Josip Silić obranio udarac Marka Livaje.

Gosti su uzeli dvije

Ovaj poraz novi je udarac za trenera bijelih Garciju, koji već na početku sezone pleše na rubu otkaza. Jer, nakon blamaže na Cipru trebao mu je barem bod u Varaždinu, ali do njega nije stigao. Utakmica protiv Žalgirisa u četvrtak u Litvi mogla bi mu biti presudna, jer novi poraz teško da će preživjeti. Kao i nakon svakog posrtaja, opet je urugvajski trener pronašao alibije:

- Primili smo glupe golove. Drugi ne treba ni komentirati, ali kod prvog iz prekida ne možemo onako reagirati dvije utakmice zaredom. Primamo glupe golove, ali takva se sranja ponekad događaju. Igrači su umorni, imamo deficit na nekim pozicijama. Imamo samo jedno krilo, a drugo nam je ozlijedilo koljeno. Stavljam Melnjaka i Šegu na pozicije koje nisu njihove.

Trener Varaždina Nikola Šafarić, razumljivo, bio je puno zadovoljniji nakon utakmice.

- Dogodilo nam se veliko emotivno pražnjenje poslije Konferencijske lige i onakvog ispadanja od Jabloneca u četvrtak. Bilo je jako važno da se dečki resetiraju, a to su i uspjeli. Način na koji smo igrali prvo poluvrijeme je bilo odlično, limitirali smo Hajduk na skoro pa ništa. Taktički je to bilo baš vrhunski. Dobili smo gol iz naše nepažnje, ali teško je da ti Hajduk ne stvori šansu svih 90 minuta, ipak imaju veliku kvalitetu. Čestitao bih rođendan strijelcu pobjedničkog gola Mamiću i našem predsjedniku, ovo im je poklon - započeo je Šafarić i nastavio:

- Noge su teške, vrijeme je bilo jako teško za igrati. Rekao sam dečkima na poluvremenu da nisu svjesni koliko su dobri, da samo tako nastave i da nas mora nagraditi.

Na utakmicu se osvrnuo i Josip Silić, junak Varaždina koji je obranio penal Livaji.

- Nakon ispadanja od Jabloneca, gdje smo imali emotivno pražnjenje i gdje smo ispali nakon četiri prekida, dogovorili smo se da ćemo se probati dići iznad toga. Mislim da smo ispunili sve što smo se dogovorili. Limitirali smo Hajduk. Imali smo inicijativu. Brat s druge strane terena, baš emotivna utakmica - rekao je Silić i komentirao odnos s bratom Tonijem, golmanom Hajduka:

- U terenu igramo svatko za svoju ekipu, ali mi smo braća, ista smo krv, sve bi dali jedan za drugog.

Nova sramota Torcide

O obranjenom penalu je rekao:

- Velika mi je čast što sam obranio penal Livaji, igračkoj i ljudskoj ikoni Hajduka i cijelog grada Splita. Dan prije smo analizirali njegove penale, po njegovom zaletu sam odlučio da ću ići desno. Išao sam životom u svoje desno, pogodio sam i obranio.

Kad smo kod Livaje, mnogi su zazivali njegov povratak u prvih 11, očekujući da će sam kao nekada riješiti sve probleme Hajduka, ali to više ne ide tako lako. Livaja više nema moć kao nekada.

Spomenimo i da je Torcida tijekom utakmice neshvatljivo vrijeđala Zlatka Dalića, a na kraju zapalila i nekoliko desetaka sjedalica na svojoj tribini. Sramotno!