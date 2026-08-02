Ogorčeni navijači Hajduka tjeraju Livaju iz kluba, a posebno su se okomili na jednog čovjeka

Nogometaši Varaždina u susretu su 1. kola HNL-a kao domaćini svladali splitski Hajduk sa 2-1 (0-0). Strijelci za Varaždin bili su Mario Mladenovski (53) i Luka Mamić (62), a za Hajduk Rokas Pukštas (56).

Nakon neuspješnih nastupa u eurokupovima prije tri dana Varaždin i Hajduk ponudili su "kamilicu" u prvih 45 minuta tijekom kojih se praktički čitavo vrijeme igralo između dva kaznena prostora bez ijedne izgledne prilike za pogodak da bi drugo poluvrijeme donijelo mnogo energičniju predstavu i tri pogotka unutar samo devet minuta.

Hajdukovi navijači vrlo su razočarani i ljuti nakon novog poraza, koji je došao tri dana nakon eliminacije iz kvalifikacija za Europsku ligu. Ovo su najpopularniji komentare na Hajdukovoj Facebook objavi poslije poraza od Varaždina.

- Mrzitelji Garcie, htjeli ste Livaju, dobili ste Livaju, pa evo nam svima rezultat, ja obožavam Livaju ali on nije više igrač koji je nekad bio.

- Iskreno se nadan kako je ovo zadnja utakmica "boli ga q**ac" Livaje!! Inače hvala udruzi na sustavnom uništavanju kluba. Hvala Torcidi u kojoj san i sam bia na još jednoj kazni koja će uslijediti nakon bakljade i paljenja stolica na tuđem stadionu!! Inače novca imamo na bacanje, bravo!! Najvažnije je što će sad 90% navijača udriti po treneru a u bit problema neće ni taknuti!!

- Hvala udruzi NH na prekrasnih 20 godina...Ovo je evolucijski napredak...

- GARCIA OUT!

- Sezona nije ni počela, a za nas već završila.

- Livaji papire i Garciji otkaz!!!! - samo su neki od komentara nezadovoljnih navijača.