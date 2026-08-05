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TENIS

Ružić ispala u drugom kolu Toronta: Sjajna Amerikanka joj prepustila samo tri gema

Italian Open
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.08.2026.
u 09:17
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Keys, 23. igračica na WTA listi i lanjska pobjednica Australian Opena prepustila je Međimurki svega tri gema .

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić se od nastupa na WTA 1000 turniru u Torontu oprostila porazom u drugom kolu od Amerikanke Madison Keys 6-1, 6-2.  

Keys, 23. igračica na WTA listi i lanjska pobjednica Australian Opena prepustila je Međimurki svega tri gema .

Antonia je u meču koji je potrajao 82 minute zabila jednog asa uz 53 posto prvog servisa, a realizirala je dvije od sedam break-lopti, dok je svoj servis gubila sedam puta.

Bio je ovo njihov drugi međusobni susret, a prvi je također pripao Amerikanki na Roland Garrosu ove godine.
Ključne riječi
Madison Keys tenis Antonia Ružić

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