Ružić ispala u drugom kolu Toronta: Sjajna Amerikanka joj prepustila samo tri gema

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić se od nastupa na WTA 1000 turniru u Torontu oprostila porazom u drugom kolu od Amerikanke Madison Keys 6-1, 6-2.

Keys, 23. igračica na WTA listi i lanjska pobjednica Australian Opena prepustila je Međimurki svega tri gema .

Antonia je u meču koji je potrajao 82 minute zabila jednog asa uz 53 posto prvog servisa, a realizirala je dvije od sedam break-lopti, dok je svoj servis gubila sedam puta.

Bio je ovo njihov drugi međusobni susret, a prvi je također pripao Amerikanki na Roland Garrosu ove godine.