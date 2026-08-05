Modrić Talijanima otvorio dušu, otkrio im zašto je ostao u Milanu pa poručio: 'Ne zanima me samo igrati'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ovog je ljeta produljio ugovor s talijanskim Milanom na još jednu sezonu. 40-godišnji vezni igrač imao je brojne ponude ovog ljeta i nagađalo se o njegovom odlasku ili mogućem umirovljenju. On se ipak odlučio na ostanak u redovima Rossonera, a za uglednu Gazzettu dello Sport otkrio je i zašto.

- Prije svega ostao sam zato što sam se ovdje osjećao odlično. Klub i navijači pružili su mi puno ljubavi i podrške, a to je bio glavni razlog moje odluke. Osjetio sam koliko me Milan želi i upravo je to ono što svaki nogometaš priželjkuje - započeo je pa dodao kako je ključno bili da prvo vidi može li još uvijek igrati na najvišoj razini.

- U glavi sam cijelo vrijeme imao želju ostati još jednu sezonu, ali nisam htio žuriti. Morao sam poslušati svoje tijelo i vidjeti imam li još uvijek istu strast, želju i motivaciju. Kada sam shvatio da ih imam, a klub mi ponovno pokazao koliko računa na mene, više nije bilo dvojbe.

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Otkrio je i kako je bio vrlo razočaran krajem prošle sezone. Milan je veliki dio sezone proveo na drugom mjestu prvenstvene ljestvice iza gradskog rivala Intera samo da bi sve prokockao u zadnjim kolima i ostao bez Lige prvaka.

- To me jako pogodilo. Žao mi je što zbog ozljede nisam mogao pomoći momčadi u najvažnijim utakmicama. Upravo zato želim da ova sezona bude drukčija. Moramo naučiti iz pogrešaka koje smo napravili i vratiti Milan tamo gdje pripada.

Rekao je i kako mu je glavni cilj osvajanje trofeja s Milanom:

- Došao sam ovdje osvajati trofeje i taj se san nije promijenio. Želim nešto osvojiti s Milanom. Ne zanima me samo igrati ili uživati u nogometu, nego pobjeđivati. Zato sam ovdje.

Dotaknuo se i klupske legende Franca Baresija koji je preminuo prošlog tjedna, a pokopan je u utorak.

- Baresi je bio simbol Milana i jedan od mojih uzora. Bilo bi prekrasno osvojiti trofej i posvetiti ga njemu. To bi bio najbolji način da odamo počast njegovoj ostavštini.