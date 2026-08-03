Varaždin odgovorio Torcidi zbog sramotnog ponašanja: 'Gospodo, zato su cijene ovakve'

Nogometaši Hajduka porazom 1:2 kod Varaždina otvorili su novu sezonu SuperSport HNL-a. Nakon završetka utakmice igrači splitskog kluba okupili su se na centru terena i pozdravili svoje navijače na gostujućoj tribini. Odmah zatim na dijelu tribine na kojem se nalazila Torcida iza gola, zapaljeno je mnoštvo sjedalica. Vatra i dim bili su vidljivi na gostujućem sektoru, čime je završilo Hajdukovo gostovanje u Varaždinu.
Varaždin se dan nakon utakmice oglasio na društvenim mrežama te priložio fotografije uništene tribine.
- Danima se problem tražio u cijeni ulaznice, sigurnosnim mjerama i 'nepostojećim neredima'. Unatoč svemu, klub je odlučio sniziti cijenu ulaznice za gostujuće navijače s ciljem smirivanja tenzija i omogućavanja da utakmica protekne u sportskom ozračju.
Nažalost, nakon utakmice na gostujućoj tribini ostala su zapaljena sjedala, uništena klupska imovina i materijalna šteta koja se mjeri u tisućama eura. Gospodo, odgovor na pitanje na temelju čega se formiraju cijene ulaznica, kao i na tvrdnju o 'nepostojećim neredima', nalazi se na ovim fotografijama - napisali su.
Varaždin se dan nakon utakmice oglasio na društvenim mrežama te priložio fotografije uništene tribine.Torcida sramotno vrijeđala Zlatka Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika u povijesti
Primitivčine....ubuduće kad dolazi torcida na gostovanje hajduka cijenu staviti na 50 eura po ulaznici radi osiguranja novca za sanaciju šteta. Obzirom da ti divljaci uglavnom nemaju love, neće niti doći i svi sretni!