Varaždin odgovorio Torcidi zbog sramotnog ponašanja: 'Gospodo, zato su cijene ovakve'

Nogometaši Hajduka porazom 1:2 kod Varaždina otvorili su novu sezonu SuperSport HNL-a. Nakon završetka utakmice igrači splitskog kluba okupili su se na centru terena i pozdravili svoje navijače na gostujućoj tribini. Odmah zatim na dijelu tribine na kojem se nalazila Torcida iza gola, zapaljeno je mnoštvo sjedalica. Vatra i dim bili su vidljivi na gostujućem sektoru, čime je završilo Hajdukovo gostovanje u Varaždinu.

Varaždin se dan nakon utakmice oglasio na društvenim mrežama te priložio fotografije uništene tribine.

- Danima se problem tražio u cijeni ulaznice, sigurnosnim mjerama i 'nepostojećim neredima'. Unatoč svemu, klub je odlučio sniziti cijenu ulaznice za gostujuće navijače s ciljem smirivanja tenzija i omogućavanja da utakmica protekne u sportskom ozračju.

Nažalost, nakon utakmice na gostujućoj tribini ostala su zapaljena sjedala, uništena klupska imovina i materijalna šteta koja se mjeri u tisućama eura. Gospodo, odgovor na pitanje na temelju čega se formiraju cijene ulaznica, kao i na tvrdnju o 'nepostojećim neredima', nalazi se na ovim fotografijama - napisali su.

Varaždin se dan nakon utakmice oglasio na društvenim mrežama te priložio fotografije uništene tribine.