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Varaždin odgovorio Torcidi zbog sramotnog ponašanja: 'Gospodo, zato su cijene ovakve'

NK Varaždin
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.08.2026.
u 13:50
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Varaždin se dan nakon utakmice oglasio na društvenim mrežama te priložio fotografije uništene tribine

Nogometaši Hajduka porazom 1:2 kod Varaždina otvorili su novu sezonu SuperSport HNL-a. Nakon završetka utakmice igrači splitskog kluba okupili su se na centru terena i pozdravili svoje navijače na gostujućoj tribini. Odmah zatim na dijelu tribine na kojem se nalazila Torcida iza gola, zapaljeno je mnoštvo sjedalica. Vatra i dim bili su vidljivi na gostujućem sektoru, čime je završilo Hajdukovo gostovanje u Varaždinu.

Varaždin se dan nakon utakmice oglasio na društvenim mrežama te priložio fotografije uništene tribine.

- Danima se problem tražio u cijeni ulaznice, sigurnosnim mjerama i 'nepostojećim neredima'. Unatoč svemu, klub je odlučio sniziti cijenu ulaznice za gostujuće navijače s ciljem smirivanja tenzija i omogućavanja da utakmica protekne u sportskom ozračju.

Nažalost, nakon utakmice na gostujućoj tribini ostala su zapaljena sjedala, uništena klupska imovina i materijalna šteta koja se mjeri u tisućama eura. Gospodo, odgovor na pitanje na temelju čega se formiraju cijene ulaznica, kao i na tvrdnju o 'nepostojećim neredima', nalazi se na ovim fotografijama - napisali su. 

Varaždin se dan nakon utakmice oglasio na društvenim mrežama te priložio fotografije uništene tribine.

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Ključne riječi
Torcida HNL Hajduk Varaždin

Komentara 4

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PE
perun
14:00 03.08.2026.

Primitivčine....ubuduće kad dolazi torcida na gostovanje hajduka cijenu staviti na 50 eura po ulaznici radi osiguranja novca za sanaciju šteta. Obzirom da ti divljaci uglavnom nemaju love, neće niti doći i svi sretni!

Avatar Castro
Castro
14:33 03.08.2026.

Zasto nam se ovo dogadja, nikome nije jasno. Nije ovo prvi put pa hajde, dogodilo se. Svaki put isto. Ili zaustave promet na autocesti ili pale sjedalice, tuku se. Znaci, ni savez ni policija ne mogu nista. Ocito se ceka da netko prvo izgubi zivot pa da se sve probude. Jel potrebno??

TO
Tomisl
14:29 03.08.2026.

A policija i redari se sakrivaju.

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Ovaj poraz novi je udarac za trenera bijelih Garciju, koji već na početku sezone pleše na rubu otkaza. Jer, nakon blamaže na Cipru trebao mu je barem bod u Varaždinu, ali do njega nije stigao. Utakmica protiv Žalgirisa u četvrtak u Litvi mogla bi mu biti presudna, jer novi poraz teško da će preživjeti. Kao i nakon svakog posrtaja, opet je urugvajski trener pronašao alibije

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