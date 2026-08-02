UŽIVO Varaždin opasno prijeti Hajduku ali i dalje nema pogodaka (poluvrijeme, 0:0)

Marin Šotiček (21)

Tko je novo pojačanje na Poljudu? Ranije je odbio Hajduk uz objašnjenje da je - dinamovac

Marin se, kako kaže njegov otac, zahvalio na ponudi uz objašnjenje da on kao dinamovac ne može otići u Hajduk. Otišao je tada za tri milijuna eura u Basel, ali tamo nije do kraja razvio svoj talent.