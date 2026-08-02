UŽIVO Varaždin opasno prijeti Hajduku ali i dalje nema pogodaka (poluvrijeme, 0:0)

Kraj prvog dijela.
Dvije minute nadoknade.
Latković pogađa stativu, ali našao se u zaleđu.
Drugi pokušaj neugodnog Tavaresa danas. Skrenuo je prema sredini na desnu nogu i opalio po golu, ali sjajno brani Silić.
Pajaziti je pucao s dvadesetak metara, ali pokušaj ide iznad gola.
Cooling break.
Pucao je Mamut direktno iz slobodnog udarca s 30+ metara udaljenosti, lopta je otišla daleko od gola Hajduka.
Hajduk ima terensku inicijativu, ali bez koristi.
Škaričić je ostao ležati nakon duela s Pukštasom.
Glavni sudac Kolarić dao je znak za početak.
Utakmicu možete gledati u prijenosu na programu MaxSport 1.
VARAŽDIN: Silić – Maglica, Punčec, Škaričić, Sikošek – Marina, Canjuga – Latković, Mamić, Tavares – Mamut
HAJDUK: Silić – Acapandie, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Hrgović – Pajaziti, Del Moral – Pukštas, Šego, Melnjak – Livaja
Varaždin i Hajduk igraju utakmicu 1. kola nove sezone SHNL-a. Obje ekipe u susret ulaze nakon poraza u kvalifikacijama za europska natjecanja. Varaždin je u četvrtak izgubio 2:0 u gostima kod Jabloneca te je s ukupnih 4:3 ispao iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Hajduk je izgubio 4:0 kod ciparskog Pafosa, pa je s ukupnih 4:2 ispao iz kvalifikacija za Europa ligu i nastavit će natjecanje u trećem pretkolu KL-a.
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