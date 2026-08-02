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Stjepan Meleš
VARAŽDIN - HAJDUK

UŽIVO Varaždin opasno prijeti Hajduku ali i dalje nema pogodaka (poluvrijeme, 0:0)

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
Igor Soban/PIXSELL
02.08.2026. u 19:10
Tekstualni prijenos pratite na portalu Večernjeg lista
VARAŽDIN
0-0
HAJDUK
SUPERSPORT HNL, 18.30, VARAŽDIN
Poluvrijeme
45' (Poluvrijeme)

Kraj prvog dijela. 

Nadoknada
45' (Nadoknada)

Dvije minute nadoknade. 

Zaleđe
38' (Zaleđe)

Latković pogađa stativu, ali našao se u zaleđu. 

34'

Drugi pokušaj neugodnog Tavaresa danas. Skrenuo je prema sredini na desnu nogu i opalio po golu, ali sjajno brani Silić.

27'

 Pajaziti je pucao s dvadesetak metara, ali pokušaj ide iznad gola. 

26'

Cooling break. 

15'

Pucao je Mamut direktno iz slobodnog udarca s 30+ metara udaljenosti, lopta je otišla daleko od gola Hajduka.

10'

Hajduk ima terensku inicijativu, ali bez koristi. 

Ozljeda
3' (Ozljeda)

Škaričić je ostao ležati nakon duela s Pukštasom.

Početak
1' (Početak)

Glavni sudac Kolarić dao je znak za početak. 

Utakmicu možete gledati u prijenosu na programu MaxSport 1.

POSTAVE

VARAŽDIN: Silić – Maglica, Punčec, Škaričić, Sikošek – Marina, Canjuga – Latković, Mamić, Tavares – Mamut

HAJDUK: Silić – Acapandie, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Hrgović – Pajaziti, Del Moral – Pukštas, Šego, Melnjak – Livaja

NAJAVA

Varaždin i Hajduk igraju utakmicu 1. kola nove sezone SHNL-a. Obje ekipe u susret ulaze nakon poraza u kvalifikacijama za europska natjecanja. Varaždin je u četvrtak izgubio 2:0 u gostima kod Jabloneca te je s ukupnih 4:3 ispao iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Hajduk je izgubio 4:0 kod ciparskog Pafosa, pa je s ukupnih 4:2 ispao iz kvalifikacija za Europa ligu i nastavit će natjecanje u trećem pretkolu KL-a.

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