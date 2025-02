Hoće li jedan od ključnih dinamovaca biti spreman za derbi? Otkriveno što je s njim

Jako je bolno izgledala situacija iz drugog poluvremena maksimirske utakmice četvrtfinala Kupa u kojoj je Dinamo poražen od Osijeka. U njoj je teži prekršaj pretrpio Marko Pjaca. Start Osijekovog stopera Tuie isprve sudac Duje Strukan nije ni okarakterizirao kao prekršaj, ali je naknadnom reakcijom pozvana liječnička služba Dinama.

Pjaca je uz šepanje napustio teren, a u prvi se mah činilo da je teže ozlijeđen, no to ipak nije slučaj. Ništa nije puklo, ništa nije slomljeno, ali Pjaca na svojoj nozi ima jednu veliku oteklinu. Zasad popis onih važnih Dinamovih vedeta koje neće biti spremne za nedjeljni derbi s Hajdukom ostaje na dva imena - Bruno Petković i Josip Mišić, ali tko zna hoće li Pjaca moći nastupiti. Odnosno, hoće li ta oteklina splasnuti do nedjelje.

Situacija s Pjacom pratit će se dakle, na bazi sata, sve do nedjelje u 15 sati kada se igra veliki hrvatski derbi. Podsjetimo, Dinamo ima šest bodova zaostatka za Hajdukom, a sedam za vodećom Rijekom na ljestvici HNL-a. Novi posrtaj, zapravo sve osim pobjede bilo bi jako teško za prebroditi na Maksimiru.

