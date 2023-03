Hoće li Cibalia uopće otići na iduću utakmicu? Nekoć igrali Europsku ligu, danas nemaju za plaće

Tjednima unazad, da ne kažemo i mjesecima, poznato je kako je financijska situacija u HNK Cibalia teška, a sve to što se događa u klubu eskaliralo je ovih dana. Na prošloj prvenstvenoj utakmici Prve HNL igrači Cibalije su utakmicu započeli klečanjem na terenu u trajanju od 20-ak sekundi kako bi ukazali na činjenicu da nisu primili plaće, stanarine i da ne mogu živjeti normalno. Potom su u utakmici s visokih 4:0 pobijedili NK BSK i tako zadržali visoko treće mjesto na prvenstvenoj tablici.

Prema posljednjim informacijama od ponedjeljka momčad je u štrajku i ne trenira što je potvrdio i trener Cibalije Tomislav Radotić. Igrači odbijaju trenirati sve dok im se ne isplate zaostale plaće iz protekla tri mjeseca. Dodatni problem je što momčad u subotu gostuje u Solinu tako da je za sada nepoznato u kojem sastavu će momčad nastupiti kao i hoće li uopće otputovati na utakmicu.

Neslužbene informacije govore i kako su se uključili i Ultrasi, najgorljiviji navijači Cibalije, koji pokušavaju dogovoriti sastanak igrača, navijača i gradonačelnika Ivana Bosančića. Podsjećamo kako je samo još prije nekoliko godina Cibalia bila jedna od stabilnijih momčadi HNL-a koja je igrala egal utakmice sa Dinamom, Hajdukom, Rijekom, Osijekom…

Navijači se i danas sjećaju kako je HNK Cibalia 2010. godine igrala u 2. kolu Europa lige. Međutim, niz loših odluka i procjena doveli su do situacije u kojoj se klub danas nalazi. Mislilo se kako će poslije epizode u 3.HNL, u natjecateljskoj 2018./2019. godine, neke stvari se popraviti i pokrenuti na bolje ali je to očigledno izostalo.

Sve to dovelo je do nedostatka financija, teške materijalne situacije ali i loših uvjeta za treniranje i svakodnevni rad. Međutim, niti to nije spriječilo čelnike kluba da i prošle godine istaknu svoju kandidaturu za plasman u elitni rang hrvatskog nogometa. Čak su podnijeli i zahtjev za ishodovanje potrebne licence.