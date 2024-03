HNS suspendirao hrvatskog suca koji je gnjusnim porukama prijetio dopredsjedniku sudačke komisije

Hrvatski nogometni savez suspendirao je pomoćnog suca Dejana Vukovića zbog prijetnji dopredsjedniku Komisije nogometnih sudaca Vladi Svilokosu, objavio je hrvatski nogometni savez na web stranicama. Nakon medijskih napisa o uhićenju Dejana Vukovića zbog prijetnji Vladi Svilokosu, Hrvatski nogometni savez zatražio je potvrdu tih navoda od Županijskog suda u Zagrebu.

Nakon dobivene potvrde da se radi o Dejanu Vukoviću, pomoćnom nogometnom sucu, HNS je suspendirao Vukovića čime je udaljen od svih nogometnih aktivnosti te će pokrenuti disciplinski postupak. Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje svaki oblik verbalnog nasilja te pozdravlja brzu reakciju nadležnih tijela.

Spominje se da je Vlado Svilokos je dostavio pet do šest poruka u kojima mu spominju sina i kćer te prijete ubojstvom, a to se dogodilo nakon što je procurila informacija da bi on mogao biti novi predsjednik Komisije nakon odlaska Brune Marića zbog niza skandala koji je tresao hrvatski nogomet.