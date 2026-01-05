Crveni Vragovi ekspresno pronašli Amorimovog nasljednika? Spominju se tri imena

Engleski nogometni velikan Manchester United ranije danas uručio je otkaz portugalskom stručnjaku Rubenu Amorimu koji je na klupi Crvenih vragova proveo posljednjih 14 mjeseci. Portugalac je ostvario samo jednu pobjedu u posljednjih pet utakmica na klupi Uniteda, a momčad je ostavio na šestom mjestu prvenstvene ljestvice s 31 bodom iz 20 kola koliko ima i peti Chelsea, a tri više ima četvrti Liverpool.

Na Amorimovo mjesto privremeno je postavljen Škot Darren Fletvher, bivši igrač Uniteda koji je za klub s Old Trafforda upisao 342 nastupa. On je dosad vodio U-18 momčad Uniteda, a i njegova budućnost već je neizvjesna. Neki mediji javljaju kako će Fletcher ostati na klupi do ljeta kada će klub potražiti novo rješenje, drugi javljaju kako će se na klupi zadržati dok se ne pronađe trener koji će voditi momčad do ljeta, a neki su mišljenja kako će United odmah potražiti trajno rješenje.

U medijima se pojavila informacija i kako su Crveni vragovi zainteresirani za dovođenje Olivera Glasnera, Austrijanca koji trenutačno vodi Crystal Palace. On je londonski klub vodio do njihovog prvog velikog trofeja u 120 godina kada je prošle sezone osvojio FA kup, ali navodno nije zadovoljan činjenicom što na ljeto nije dobio novac za pojačanja iako se momčad kvalificirala u Konferencijsku ligu.

Ugovor s Palaceom istječe mu ovog ljeta, a navodno mu nije u planu potpisati novi pa bi mogao prijeći u Manchester ovog ljeta. Druga imena koja se spominju u kontekstu Unitedove klupe su Bournemouthov Andoni Iraola i Fabian Hurzeler iz Brightona.