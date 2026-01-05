Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
POZNANICI IZ LIGE

Crveni Vragovi ekspresno pronašli Amorimovog nasljednika? Spominju se tri imena

Premier League - Newcastle United v Crystal Palace
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
05.01.2026.
u 17:53

Na Amorimovo mjesto privremeno je postavljen Škot Darren Fletvher, bivši igrač Uniteda koji je za klub s Old Trafforda upisao 342 nastupa

Engleski nogometni velikan Manchester United ranije danas uručio je otkaz portugalskom stručnjaku Rubenu Amorimu koji je na klupi Crvenih vragova proveo posljednjih 14 mjeseci. Portugalac je ostvario samo jednu pobjedu u posljednjih pet utakmica na klupi Uniteda, a momčad je ostavio na šestom mjestu prvenstvene ljestvice s 31 bodom iz 20 kola koliko ima i peti Chelsea, a tri više ima četvrti Liverpool.

Na Amorimovo mjesto privremeno je postavljen Škot Darren Fletvher, bivši igrač Uniteda koji je za klub s Old Trafforda upisao 342 nastupa. On je dosad vodio U-18 momčad Uniteda, a i njegova budućnost već je neizvjesna. Neki mediji javljaju kako će Fletcher ostati na klupi do ljeta kada će klub potražiti novo rješenje, drugi javljaju kako će se na klupi zadržati dok se ne pronađe trener koji će voditi momčad do ljeta, a neki su mišljenja kako će United odmah potražiti trajno rješenje. 

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni

U medijima se pojavila informacija i kako su Crveni vragovi zainteresirani za dovođenje Olivera Glasnera, Austrijanca koji trenutačno vodi Crystal Palace. On je londonski klub vodio do njihovog prvog velikog trofeja u 120 godina kada je prošle sezone osvojio FA kup, ali navodno nije zadovoljan činjenicom što na ljeto nije dobio novac za pojačanja iako se momčad kvalificirala u Konferencijsku ligu.

Ugovor s Palaceom istječe mu ovog ljeta, a navodno mu nije u planu potpisati novi pa bi mogao prijeći u Manchester ovog ljeta. Druga imena koja se spominju u kontekstu Unitedove klupe su Bournemouthov Andoni Iraola i Fabian Hurzeler iz Brightona.
Ključne riječi
Oliver Glasner Ruben Amorim Manchester United

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!