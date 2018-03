HNS potvrdio termin velikog spektakla protiv Brazila! Šuker: Ponosan sam

Hrvatski nogometni savez potvrdio je kako je dogovorena prijateljska utakmica između Hrvatske i Brazila, peterostrukog svjetskog prvaka.

Rukovodstvo Hrvatskog nogometnog saveza dogovorilo je uvjete oko odigravanja spektakularne prijateljske utakmice između reprezentacija Hrvatske i Brazila. Vatreni će odmjeriti snage s Brazilom u Engleskoj, 3. lipnja u 16:00 sati što će za obje momčadi biti važan test uoči FIFA Svjetskog prvenstva u Rusiji. Obavijest o mjestu odigravanja utakmice i prodaji ulaznica bit će objavljena naknadno. Posljednji test prije odlaska u Rusiju Vatreni će imati protiv Senegala 8. lipnja u Osijeku. Hrvatska će tako prije Svjetskog prvenstva igrati protiv četiri sudionika SP-a - Perua, Meksika, Brazila i Senegala.

Brazil je peterostruki prvak svijeta i najuspješnija momčad u povijesti svjetskih prvenstava. Trenutno je druga momčad svijeta po FIFA renkingu, a u svojim redovima ima niz planetarnih zvijezda, uključujući najskupljeg igrača svijeta, Neymara.

- Brazil je najatraktivnija i najtraženija momčad na svijetu te me čini ponosnim što smo uspjeli dogovoriti takav spektakl. Bit će to sjajna uvertira za Svjetsko prvenstvo, pravi test za našu momčad i nevjerojatna promidžba za našu reprezentaciju i hrvatski nogomet. Siguran sam da će naši navijači uživati u takvoj utakmici, kao i gledatelji diljem svijeta, jer se radi o jednoj od najboljih i najjačih utakmica uoči početka Svjetskog prvenstva. Isto tako, raduje me što ćemo u Osijeku ugostiti reprezentaciju Senegala, siguran sam da će naša reprezentacija biti ispraćena na najljepši mogući način na Svjetsko prvenstvo - izjavio je predsjednik HNS-a Davor Šuker.

Hrvatska je s Brazilom do sada igrala tri puta. U prijateljskom susretu u Splitu 2005. godine bilo je 1:1, a potom je Brazil dva puta slavio na svjetskim prvenstvima - 2006. godine Brazilci su pobijedili s 1:0 u Berlinu, a 2014. su na otvaranju SP-a u svojoj domovini slavili s 3:1.

- Želio sam jake provjere uoči Rusije, a jačeg testa od Brazila nema i zato sam sretan zbog ovog dogovora. Brazilci su tako dobri da i u prijateljskoj utakmici protiv njih možemo osjetiti što nas čeka na Svjetskom prvenstvu. Vjerujem u snagu Hrvatske, mi želimo biti sposobni u Rusiji igrati s najjačim selekcijama, a boljih ispita za to od ovih koje imamo dogovoreno jednostavno nema - izjavio je izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.