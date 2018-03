Iznenađenje! Ovako izgleda HNL kad se Dinamu izbrišu bodovi s Lokomotivom

Izvrsni odnosi Dinama i Lokomotive opjevani su u brojnim nadahnutim esejima koji su odreda završavali istom poantom: klub s Kajzerice uveden je u 1. HNL da bi olakšao Dinamu hod do prvog mjesta. Možda je to bila nakana, ali uvid u rezultate otkriva zanemariv Lokomotivin utjecaj na konačne prvoligaške poretke. Da, Dinamo je protiv bijelo-plavih dobio sve osim dviju utakmica, ali mu bodovi osvojeni u međusobnim susretima nisu bili nužni za naslove. Kritičari će upozoriti da korist koju Dinamo izvlači iz odnosa sa susjedom nije samo bodovna. I to je moguće, no mi smo se pozabavili rezultatima i tablicama, dok dublju analizu prepuštamo pravnim znalcima. Matematički, stvari stoje ovako: otkad je Lokomotiva član 1. HNL-a, Dinamo je osvojio sedam naslova, od 2009./2010. do 2015./2016., a prošlogodišnji je pripao Rijeci. Za svaku od osam spomenutih sezona sastavili smo usporednu tablicu iz koje su uklonjeni svi Lokomotivini rezultati s momčadima koje su bile u utrci za naslov.

Zaključak? Brisanje spomenutih rezultata najviše je pogodilo Dinamo, ali nije promijenilo nijednog prvaka.

Rasplet borbe za titulu bio je najuzbudljiviji 2010., kad je razmak između prvaka i pratitelja iznosio četiri boda. Međutim, te je sezone Dinamo protiv Lokomotive uzeo samo po tri boda više nego Hajduk i Cibalia pa bi zadržao mjesto na vrhu s minimalnom prednosti i kad bi ti bodovi bili uklonjeni iz završnog obračuna. U iduće dvije sezone Zagrepčani su okončali utrku sa 17, odnosno 21 bodom prednosti u odnosu na Hajduk pa šest bodova, koliko je iznosio maksimalan plijen protiv lokosa, nije moglo utjecati na poredak. Ako bi to bila utjeha, poništavanje Lokomotivinih utakmica dovelo bi do smanjenja Hajdukova zaostatka u sezoni 2011./2012. na podnošljivijih 15 bodova.

Odstranjivanjem Lokomotive vrh bi tablice pretrpio najveće promjene 2012./2013. jer je tada – ironijom sudbine – klub s Kajzerice završio na drugom mjestu s 20 bodova manje od maksimirskih plavaca. Bez sudjelovanja lokosa na drugo bi mjesto izbila Rijeka s obilnih 16 bodova zaostatka za prvakom.

U ljeto 2013. počeo je riječki projekt Mišković-Volpi, a 1. HNL dobila je četverokružni format. U četiri dvoboja s Lokomotivom 2013./2014. Dinamo je izvukao 10 bodova, no jednak je plijen odnijela i Rijeka. Posljedično, poredak i bodovna razlika između prvaka i doprvaka bili bi istovjetni i bez uračunavanja utakmica zagrebačkih bijelo-plavih. Lokosi su napravili susjedu veliku uslugu 2014./2015. otkinuvši Rijeci šest od 12 bodova, dok su protiv Dinama zabilježili nulu. Svejedno, modri bi bili prvaci i bez spomenutog tuceta bodova, samo što bi njihova prednost nad Rijekom na konačnoj tablici iznosila sedam umjesto 13 bodova.

Konačno, vrh tablice 2015./2016., kad je Dinamo osvojio zadnji naslov, nimalo se ne bi promijenio brisanjem Lokomotivinih rezultata jer su protiv nje i prvak i doprvak ostvarili maksimalan učinak od po 12 bodova.

Najzanimljivije od svega, Dinamo bi bio prvak u šest od sedam obrađenih sezona čak i da se samo njemu oduzmu bodovi protiv Lokomotive, a da drugim klubovima njihovi bodovi ostanu! Iznimka je sezona 2015./2016., u kojoj bi Rijeka bila prvak s 12 bodova osvojenih u susretima s lokosima, ali samo pod uvjetom da iz tablice “nestanu” četiri Dinamove utakmice s istim suparnikom...

Sezona 2009./2010.

Dinamo - Lokomotiva 1:0, 1:0

Hajduk - Lokomotiva 1:2, 1:0

Cibalia - Lokomotiva 0:2, 1:0

Tablica s Lokomotivom

1. Dinamo (62 boda)

2. Hajduk (58)

3. Cibalia (57)

Tablica bez Lokomotive

1. Dinamo (56)

2. Hajduk (55)

3. Cibalia (54)

Sezona 2010./2011.

Dinamo - Lokomotiva 1:0, 2:0

Hajduk - Lokomotiva 2:0, 1:0

Tablica s Lokomotivom

1. Dinamo (72 boda)

2. Hajduk (55)

3. Zagreb (53)

Tablica bez Lokomotive

1. Dinamo (66)

2. Hajduk (49)

3. Zagreb (49)

Sezona 2011./2012.

Dinamo - Lokomotiva 6:0, 2:1

Hajduk - Lokomotiva 0:1, 0:1

Slaven - Lokomotiva 0:0, 2:0

Tablica s Lokomotivom

1. Dinamo (75 bodova)

2. Hajduk (54)

3. Slaven Belupo (52)

Tablica bez Lokomotive

1. Dinamo (69)

2. Hajduk (54)

3. Slaven Belupo (48)

Sezona 2012./2013.

Dinamo - Lokomotiva 2:1, 1:0, 3:1

Rijeka - Lokomotiva 1:3, 1:2, 2:2.

Hajduk - Lokomotiva 0:0, 0:0, 0:2

Tablica s Lokomotivom

1. Dinamo (77 bodova)

2. Lokomotiva (57)

3. Rijeka (53)

Tablica bez Lokomotive

1. Dinamo (68)

2. Rijeka (52)

3. Hajduk (51)

Sezona 2013./2014.

Dinamo - Lokomotiva 2:1, 3:0, 2:1, 1:1

Rijeka - Lokomotiva 1:1, 2:0, 3:2, 5:1

Hajduk - Lokomotiva 3:1, 3:1, 2:0, 2:2

Tablica s Lokomotivom

1. Dinamo (84 boda)

2. Rijeka (73)

3. Hajduk (62)



Tablica bez Lokomotive

1. Dinamo (74)

2. Rijeka (63)

3. Hajduk (52)

Sezona 2014./2015.

Dinamo - Lokomotiva 4:3, 3:0, 2:1, 2:1

Rijeka - Lokomotiva 1:2, 6:0, 0:1, 5:0

Hajduk - Lokomotiva 5:2, 2:2, 1:2, 2:1

Tablica s Lokomotivom

1. Dinamo (88 bodova)

2. Rijeka (75)

3. Hajduk (50)

Tablica bez Lokomotive

1. Dinamo (76)

2. Rijeka (69)

3. Hajduk (43)

Sezona 2015./2016.

Dinamo - Lokomotiva 4:0, 3:1, 3:2, 4:0

Rijeka - Lokomotiva 3:1, 2:1, 2:0, 1:0

Hajduk - Lokomotiva 2:1, 2:1, 1:2, 2:0

Tablica s Lokomotivom

1. Dinamo (85 bodova)

2. Rijeka (77)

3. Hajduk (61)

Tablica bez Lokomotive

1. Dinamo (73)

2. Rijeka (65)

3. Hajduk (52)

Sezona 2016./2017.

Dinamo - Lokomotiva 3:1, 1:0, 3:1, 2:1

Rijeka - Lokomotiva 1:0, 2:0, 2:1, 0:1

Hajduk - Lokomotiva 2:0, 1:0, 0:0, 1:1

Tablica s Lokomotivom

1. Rijeka (88 bodova)

2. Dinamo (86)

3. Hajduk (69)

Tablica bez Lokomotive

1. Rijeka (79)

2. Dinamo (74)

3. Hajduk (61)

Sezona 2017./2018.

Dinamo - Lokomotiva 3:0, 2:0, 1:4

Hajduk - Lokomotiva 3:1, 2:2, 2:0

Rijeka - Lokomotiva 2:1, 0:1, 3:1

Tablica s Lokomotivom

1. Dinamo (56)

2. Hajduk (50)

3. Rijeka (47)

Tablica bez Lokomotive

1. Dinamo (50)

2. Hajduk (43)

3. Rijeka (41)