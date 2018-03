Prosinečki: Previše smo počeli moliti nogometaše

Nogometaši BiH koje vodi Robert Prosinečki stigli su u Bugarsku (gdje u petak od 18 sati igraju prijateljsku utakmicu), ali zbog snijega nisu mogli održati prvi trening.

Osvrnuo se novi izbornik BiH Robert Prosinečki još jednom i na Jozu Šimunovića koji je odbio poziv:

– Prvo, nekako smo previše počeli moliti igrače da dođu u reprezentaciju. A najveća je čast kada vas pozovu. Jozo me zvao i rekao sam mu da objasni javnosti zašto neće doći. Rekao mi je da neće više igrati za naš tim i samo on može reći zašto je to tako.