Hladnokrvno ubio sportaša nožem na benzinskoj, ubrzo su ga usmrtili policajci

Bivši vozač NASCAR-a i jedan od najpopularnijih Amerikanaca u povijesti automobilizma Bobby East (37) ubijen je na benzinskoj postaji u Kaliforniji, potvrdila je kalifornijska policija.

- Žrtva je pronađena na tlu s teškim ozljedama nanijetim nožem u predjelu grudnog koša. Hitna pomoć uspjela je ga je održati na životu do bolnice, ali ozljede su bile preozbiljne i žrtva nije preživjela - objavila je policija.

