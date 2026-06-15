Posebne oznake otkrivaju tko je debitant, a tko legenda, Luka Modrić nastupit će u posebnom dresu protiv Engleza

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine, koje se po prvi put održava u tri države domaćina - Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi - već je ušlo u povijest kao najveće do sada, s proširenim formatom od čak 48 reprezentacija. No, osim većeg broja momčadi i utakmica, svjetska krovna nogometna organizacija FIFA uvela je suptilnu, ali značajnu revoluciju koja se odnosi na same dresove igrača. Već na utakmici otvaranja turnira između Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityju, pažljiviji promatrači uočili su novi detalj na rukavima nekih igrača: zlatno obrubljenu oznaku s ikoničnim trofejom Svjetskog prvenstva i natpisom "DEBUT FIFA WORLD CUP". To je vidljivo priznanje za svakog igrača koji proživljava ostvarenje sna - svoj prvi nastup na najvećoj nogometnoj pozornici. Inicijativa je osmišljena kako bi se proslavio taj jedinstveni osobni trenutak, pretvarajući svaki debitantski dres u trenutačno prepoznatljiv i još posebniji komad sportske povijesti. FIFA je time stvorila sustav koji na terenu stvara jasnu vizualnu hijerarhiju, odajući počast onima koji tek započinju svoj put na svjetskim prvenstvima, ali i onima koji su svojim postignućima već ispisali najsvjetlije stranice nogometne povijesti.

Posebna čar debitantske oznake leži u njezinoj ekskluzivnosti i prolaznosti, što je čini predmetom žudnje budućih kolekcionara. Naime, za razliku od ostalih oznaka na dresu, igrači će je nositi samo tijekom svoje prve utakmice na turniru. Prema pravilu koje je FIFA uvela, nakon posljednjeg sučevog zvižduka tog povijesnog susreta, oznaka se pažljivo uklanja s dresa i arhivira za buduću upotrebu. Iza ove neobične prakse stoji dugoročno licencno partnerstvo između FIFA-e i američkog giganta u proizvodnji sportske memorabilije, tvrtke Fanatics. Iako njihov službeni ekskluzivni ugovor o distribuciji kolekcionarskih kartica počinje tek 2031. godine, ovaj program je pokrenut ranije kako bi se prikupio autentičan materijal nošen na utakmicama. Nakon završetka grupne faze natjecanja, sve prikupljene debitantske oznake bit će katalogizirane i s vremenom ugrađene u premium kolekcionarske kartice. Na taj će način navijači i kolekcionari diljem svijeta dobiti priliku posjedovati opipljiv dio nogometne povijesti s prve utakmice neke buduće zvijezde. S obzirom na to da na turniru sudjeluje rekordan broj momčadi, nikada više igrača neće imati priliku ponosno nositi ovu privremenu oznaku. Među njima su i neka od najvećih imena današnjeg nogometa, poput norveškog golgetera Erlinga Haalanda, španjolskog čuda od djeteta Laminea Yamala, njemačkog virtuoza Floriana Wirtza, nigerijske napadačke sile Victora Osimhena i brazilskog vunderkinda Endricka.

Dok debitanti dobivaju svoje trenutke slave, FIFA se pobrinula da adekvatno oda priznanje i igračima koji već imaju status ikona. Uveden je čitav sustav posebnih zlatnih oznaka časti namijenjenih prethodnim osvajačima najvećih individualnih priznanja. Tako će igrači koji su u svojoj karijeri osvojili Zlatnu loptu, Zlatnu kopačku (nagradu za najboljeg strijelca Svjetskog prvenstva) ili Zlatnu rukavicu (nagradu za najboljeg vratara) na svojim dresovima nositi posebne komemorativne oznake. Među igračima koji će nositi ove prestižne oznake nalaze se napadači poput Kyliana Mbappéa, Harryja Kanea i Jamesa Rodrígueza kao bivši najbolji strijelci Mundijala. Njima uz bok stoje vratari svjetske klase, Argentinac Emiliano Martínez i Belgijanac Thibaut Courtois, kao dobitnici Zlatne rukavice. Popis se dodatno proširuje i na osvajače Zlatne lopte, najprestižnije individualne nagrade u nogometu, što znači da će igrači poput Ousmanea Dembéléa i Rodrija također imati posebne oznake na svojim dresovima.

Na samom vrhu ove nove hijerarhije nalaze se istinske legende, igrači čija dugovječnost i konstantnost prkose vremenu. Za njih je FIFA osmislila posebnu "Legacy" (Nasljeđe) oznaku, rezerviranu za iznimno ekskluzivan klub sportaša koji sudjeluju na svom petom ili čak šestom Svjetskom prvenstvu. Najistaknutiji članovi ovog panteona besmrtnika su, naravno, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo I Luka Modrić. Uz njih, ovu će oznaku nositi i drugi velikani poput njemačkog vratara Manuela Neuera te meksičke vratarske ikone Guillerma Ochoe. Umjesto debitantske oznake, ovi će veterani nositi specijaliziranu oznaku koja slavi njihove povijesne karijere u nacionalnom dresu, vizualno ih odvajajući od svih ostalih sudionika. Dizajn same oznake, koji uključuje zlatnu siluetu igrača i riječ "LEGACY", dodatno je personaliziran zastavom države za koju igrač nastupa

Inovacije na dresovima nisu stale samo na individualnim priznanjima. FIFA je odlučila vizualno istaknuti i kolektivni uspjeh, odajući počast reprezentacijama koje su u prošlosti osvajale najprestižniji trofej. Sve nacije s titulom svjetskog prvaka u svojoj povijesti, poput branitelja naslova Argentine, Brazila, Njemačke, Francuske, Engleske, Španjolske i Urugvaja, nosit će posebnu, zlatnu verziju službenog logotipa turnira na desnom rukavu. Ostale reprezentacije, one koje još uvijek sanjaju o osvajanju svijeta, imat će standardnu verziju te oznake. Ovim potezom bivši prvaci dobivaju status koji je odmah vidljiv svima na stadionu i pred malim ekranima. Uz to, Argentina će kao aktualni prvak imati i zlatnu oznaku pobjednika Svjetskog prvenstva 2022. smještenu na sredini prsa. Lijevi rukav rezerviran je za rotirajući raspored oznaka posvećenih društveno odgovornim kampanjama. Tijekom grupne faze, svi će igrači nositi poruku "Unite for Peace" (Ujedinjeni za mir). Za novu nokaut fazu šesnaestine finala i samo finale, poruka će biti "Football Unites the World" (Nogomet ujedinjuje svijet), dok će se od osmine finala do polufinala koristiti oznaka "Unite for Education" (Ujedinjeni za obrazovanje), čime FIFA nastoji iskoristiti golemu vidljivost turnira za promicanje univerzalnih vrijednosti.

Iza svih ovih vidljivih promjena stoji složena logistika i stroga pravila.

Prema turnirskim propisima, svaka reprezentacija može prijaviti igrače s brojevima od jedan do 26, pri čemu je broj jedan rezerviran isključivo za jednog od prijavljenih vratara. Kako bi se optimizirala kvaliteta globalnog prijenosa i osigurala maksimalna dostupnost svim gledateljima, FIFA primjenjuje niz principa kontrasta u slučaju da dođe do preklapanja boja dresova dviju momčadi. Regulatorni proces pažljivo procjenjuje kombinacije opreme za igrače u polju, vratare i suce kako bi se zajamčio jasan kontrast između tamne i svijetle garniture. Ovaj pristup izravno je usmjeren na pomoć gledateljima s poteškoćama u raspoznavanju boja, čineći nogomet pristupačnijim za sve. Iako su boje dresova za grupnu fazu unaprijed objavljene kako bi se osigurala vizualna prepoznatljivost tradicionalnih nogometnih sila, konačna odluka o kombinacijama opreme za svaku pojedinu utakmicu podložna je promjenama. ž

Analitičari smatraju da je ovaj potez puno više od estetske promjene. On stvara novu dimenziju pripovijedanja unutar svake utakmice, gdje dresovi postaju platno koje priča priču o karijerama igrača. Za navijače, to je prilika da na prvi pogled prepoznaju debitanta punog nade, dokazanog prvaka ili živuću legendu. Za kolekcionare, partnerstvo s Fanaticsom otvara potpuno novo tržište, pretvarajući prolazne trenutke u vječne, opipljive uspomene.