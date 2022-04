Heroj Poljuda: Ovo je najlošiji Dinamo u zadnjih 15 godina, a opet će biti prvak!

Samo jednom u povijesti natjecanja u Prvoj HNL Hajduk je u posljednjih šest kola prestigao Dinamov plus od šest bodova i postao prvak. Zbilo se to u sezoni 1994./1995., u kojoj je Dinamo u 24. kolu imao plus 6 (53:47), pa potom tu razliku održao i u sljedećem kolu, a nakon posljednjeg kola Hajduk je bio prvi sa 65, a Dinamo doprvak sa 64 boda.

Kate nadvisio Cicu

Bijele je u toj furioznoj završnici prvenstva vodio trener Ivan Katalinić, a plave Zlatko Kranjčar.

Za Dinamo je, među ostalima, tada igrao i Slavko Ištvanić (55). Uoči derbija pitali smo ga: strahujete li da bi Dinamo ovoga puta, šest kola prije kraja prvenstva, mogao prokockati čak sedam bodova ispred Hajduka?

– Ne, ne vjerujem u to. Iako se još traži, iako nije u vrhunskoj formi, Dinamo će biti prvak. U završnici prvenstva za Dinamo ključna je nazočnost kapetana Ademija, igrača koji se stalno bori s ozljedama, a kad god je u momčadi, on donosi mirnoću, sigurnost i pravi je vođa na travnjaku – ističe Ištvanić i nastavlja:

– Unatoč osjetnoj bodovnoj prednosti, igrači Dinama u derbiju moraju ostaviti srce na terenu, ići glavom na kopačku i tim pristupom pokazati šampionski gard. To je utakmica u kojoj se mora dati maksimum maksimuma. Dobiti Hajduk, pa onda uskoro dobiti i Osijek kod kuće, to je šansa koja se ne smije prokockati.

Kako vam djeluje Dinamova izvedba, je li šampionska?

– Dinamo, očito je, ima problema u ofenzivnom dijelu igre otkad je Ivanušec bio odsutan. Međutim, Dinamo u svom kadru ima još jednoga igrača koji može preuzeti ulogu kreativca, a to je Marko Tolić. Taj dečko u nekoliko je navrata pokazao da se na njega može ozbiljno računati, kad god je dobio priliku, nikada nije podbacio i razočarao, a upravo je profil igrača kakav je Dinamu potreban. Volio bih da Tolić ima veću minutažu – ističe Ištvanić.

Petković izvan forme

Kako gledate na stanje i formu Brune Petkovića, od kojega se očito očekuje doprinos u kreaciji igre?

– Kako sada izgleda na travnjaku, Petković nije zaslužio biti u prvih 11 Dinama. On više stoji na terenu nego što pridonosi Dinamovoj igri. Očito je da mu ne ide, totalno je izvan forme i, dok je tako, bolje je da netko drugi igra – ističe Ištvanić.

A Kopić, je li se dokazao kao trener za Dinamo?

– U završnici prvenstva imat će priliku to dokazati. Dok ima rezultat, pogotovo ako bude prvak, Kopiću se neće imati što prigovoriti – zaključio je Ištvanić.

U spomenutoj sezoni 1994./1995. u redovima Hajduka nastupao je Renato Jurčec (55), dečko iz Laduča koji je svojedobno bio heroj Poljuda. Jurčec se rado prisjetio svojih slavnih dana.

– Pazite ovo: mi smo tada u razdoblju od 11 dana čak tri puta pobijedili Dinamo: u Kupu s 3:2 i s 1:0 te u prvenstvu s 3:1. Pobjedom u ligi preskočili smo Dinamo na ljestvici te u posljednja dva kola zadržali prvo mjesto – počeo je svoju priču Jurčec pa nastavio:

– U posljednjem kolu svladali smo Osijek s 3:0. U toj utakmici, u kojoj smo postali prvaci, postigao sam dva pogotka i jedan namjestio Butoroviću. Igralo se pred 40.000 gledatelja, u neopisivom ambijentu. Stanovao sam u Križevoj ulici u centru Splita i sljedeći dan navijači Hajduka iz moje ulice poklonili su mi tortu s Hajdukovim grbom i mojim imenom.

Renato Jurčec za Hajduk ima 57 nastupa i 21 pogodak, za Dinamo 27 nastupa i 13 pogodaka. S Hajdukom je bio prvak 1995., a s Dinamom 1997., 1998. i 1999. godine. Može li Hajduk, kao u vaše vrijeme, napraviti veliki preokret u završnici prvenstva?

– Najprije, drago mi je što je Hajduk ponovno konkurentan Dinamu, no to mi se još uvijek čini umjetnim i ne na čvrstim temeljima. Smatram da se šampionska momčad ne može stvoriti preko noći, ne s toliko novih igrača u jednoj sezoni. Pa tako se to ne radi ni u amaterskim klubovima, da nagomilaš toliko igrača u kratkom vremenu i očekuješ trofeje. To ne drži vodu. Hajduk jednostavno nije momčad i takav neće uspjeti dostići Dinamo.

Govorite to kao dinamovac?

– Dinamovac sam, ali nastojim objektivno gledati stvari. Današnji Dinamo najlošiji je u posljednjih petnaest godina, što je posljedica odlazaka igrača, pa i ozljeda. Primjerice, izostanak Ivanušeca bio je težak udarac za plave. Naravno da su Hajduk i Osijek pokraj takvoga Dinama namirisali krv, ali neće se okoristiti. Nedavno sam ustvrdio da je Osijek zapravo najozbiljniji Dinamov konkurent, ali Osijek igra kruto, zgrčeno, skromno i ne ulijeva mi povjerenje – tvrdi Jurčec.

Bruno Petković?

– Destruktivan je za momčad. Nekada je pokazivao da može puno, da je za reprezentaciju, a sada više nije ni za nju ni za Dinamo – zaključio je Jurčec.

