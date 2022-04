Dinamo u prednosti uoči derbija, Hajduku nedostaje jedan od ključnih igrača

Hajduk i Dinamo na Poljudu 20. travnja od 19 sati igraju derbi koji bi mogao odlučiti o prvaku Hrvatske, ali loša je vijest za Splićane što je Nikola Katić zbog tri žuta kartona suspendiran pa na njega ne mogu računati.

Kolo prije derbija, u utakmicama s Goricom i Istrom, bijeli i plavi su imali čak 14 igrača kojima je prijetilo neigranje u slučaju dobivanja žutog kartona, ali samo je Katić "pokleknuo". Treneri si, naravno, nisu mogli dopustiti štedjeti ikoga, sad je svaka utakmica kao finale Lige prvaka.

Posebno se to odnosi na Hajduk, koji zaostaje sedam bodova za Dinamom i doslovno mu samo pobjeda protiv najvećeg rivala "igra" ako želi ostati u utrci za titulu koju "ganja" od 2005.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 15.04.2022., stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 31. kolo, HNK Hajduk - HNK Gorica. Photo: Milan Sabic/PIXSELL

Navijači će svakako biti veliki plus za Splićane, no oko dvije tisuće najžešćih pristaša na Poljudu će imati i Zagrepčani. Već to sugerira užarenu atmosferu, vrijednu dvoboja dva najveća hrvatska kluba.

Pozitivno je i što, osim Katića, treneri neće imati problema sa sastavima. Dapače, Željku Kopiću se vratio i Luka Ivanušec, a jedine brige ima s Brunom Petkovićem. Odnosno, hoće li ga staviti u prvu momčad ili na klupu.

Valdas Dambrauskas također ima sličnu brigu, ostaviti Nikolu Kalinića na klupi ili s njime napasti od prve sekunde Dinamo.

Kako god, čeka nas spektakl, nakon kojeg će mnoge stvari biti jasnije. Hajduk ili će se aktivno priključiti utrci za titulu s Dinamom i Osijekom ili će u njoj ostati samo spomenuti dvojac. Rijeku drži jedino nategnuta teorija i lov na treće mjesto.

Standings provided by SofaScore LiveScore

>>> Navijač Hajduka otišao korak dalje u načinu na koji bodri klub