Hercegovina Zagreb je tvornica šampiona za koju se borila i žena zmaj, bivša misica Anica Kovač

Hercegovina Zagreb, klub koji je hrvatskom karateu podario jednog svjetskog i dvoje europskih prvaka, proslavio je 20. rođendan. Svečanost održanu u Kristalnoj dvorani hotela Westin svojim pjevačkim nastupom obogatio je pjevač Ivan Mikulić, a svojim čestitarskim dolaskom članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović.

Kolinda podupire male sportove

Svojim dolaskom na ovu priredbu bivša je hrvatska predsjednica pokazala da se umije othrvati sportskom elitizmu i da poštuje takozvane male sportove. Za tu priliku gospođa Kitarović citirala je prvo pjevanje "Osmana" Ivana Gundulića:

– Za mene elitizam ništa ne znači jer, znate kako se kaže, "tko bi gori, eto je doli, a tko doli gori ustaje". Nikad ne znate što donosi sutra i treba živjeti danas. Rado dajem potporu onima o kojima se malo čuje u medijima koje privučem svojim dolaskom i to je nešto najviše što u ovom trenutku mogu učiniti jer, nažalost, nemam izvršnih ovlasti da bih mogla uložiti više u sport.

Još jedna je dama odigrala vrlo važnu ulogu na rođendanskoj fešti kluba, ali i u njegovu razvoju, a riječ je o negdašnjoj misici Hrvatske Anici Kovač (djevojački Martinović) koja obavlja dužnost izvršne predsjednice kluba i od velike je pomoći predsjedniku kluba prof. dr. Grgi Luburiću. Štoviše, upravo je ova žena zmaj, čija su djeca trenirala karate u Hercegovini, bila ta koja je klubu omogućila elitni prostor u Domu sportova jer je u nužnost toga uvjerila tadašnjeg gradonačelnika Bandića.

Za povijest kluba, onu rezultatsku, još je jedna dama iznimno važna a to je Maša Vidić (djevojački Martinović), koja je 2015. godine u klub donijela prvo seniorsko zlato s velikih svjetskih natjecanja. A tadašnja europska prvakinja danas je dvostruka majka, sinova od pet i dvije i pol godine, koja još uvijek pomaže klubu. Štoviše, uz posao farmaceutkinje i majčinske obveze stigne odraditi i pokoji trening pa je tako nedavno izborila ključnu pobjedu za ekipni naslov prvakinja Hrvatske.

– Prošli vikend smo i mi cure i dečki postali ekipni prvaci Hrvatske, a ja sam za svoju ekipu izborila presudnu pobjedu i jako mi je drago da sam dala doprinos klubu u koji sam došla prije 12 godina. A izabrala sam ga, dok je bio u kompleksu Vjesnika, jer mi je bio najbliži studentskom domu na Cvjetnom i tada nisam mogla ni sanjati da će iza mene ostati takvo nasljeđe. A ja imam i zlato s Europskih igara, Svjetskih borilačkih igara, broncu s EP-a i još tri ekipne medalje, srebro i broncu sa SP-a i srebro s EP-a.

Ono što je Maša postigla 2015., Anđelo Kvesić (27) je izborio ove godine – postao je europski prvak pa tako i najbolji sportaš Zagreba. Što ga je to učinilo šampionom?

– Rekao bih da je to kombinacija uspješno posloženog kluba i vrijednosti koje su mi usađene obiteljskim odgojem. U sljedećoj godini imam dva cilja, obraniti naslov prvaka Europe i pokušati osvojiti naslov prvaka svijeta.

Kompleks dijaspore pomaže

A slast tog naslova prije četiri godine osjetio je njegov mlađi brat Ivan (26), prvi i jedini hrvatski karataški olimpijac, koji je ovako razjasnio tajnu svog uspjeha:

– Od samog dolaska u Zagreb, ja sa 17, a brat s 18 godina, imali smo odlične uvjete, više tipova trenera. No, mi Hrvati koji nismo rođeni u granicama Hrvatske imamo taj kompleks da se moramo dokazivati da smo i mi pravi Hrvati. Dodatno nas pogoni ta želja za stalnim dokazivanjem i to je neka vrsta naše psihološke prednosti u odnosu na one koji su rođeni u Hrvatskoj koje nitko ne preispituje.

A kad je već riječ o trenerima, osim glavnog trenera Danijela Vučića tu su još i Boris Vujičić, klupski tajnik Mario Vučić, ali i vrstan kondicijski trener Stjepan Bešenić, odnedavno i kondicijski trener Marina Čilića.