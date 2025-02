Hajdukov projekt izgleda jako upitno, a zvižduci publike na Poljudu dovoljno govore o igri Gattusove momčadi

Hajduk je pobijedio u 21. kolu Supersport HNL-a protiv Varaždina. Završilo je 1:0, a pogodak odluke u desetoj je minuti s bijele točke postigao Marko Livaja. Najbolji igrač splitske momčadi tako je nastavio vući cijeli Hajdukov ovosezonski projekt, koji je, usput rečeno, jučer izgledao opet jako upitno. Uostalom, o izvedbi momčadi Gennara Gattusa sve su rekli zvižduci nezadovoljne splitske publike. A da stvari ne štimaju, priznao je i talijanski trener na klupi Hajduka. Priznao je da Varaždin nije zaslužio poraz.

- Prihvaćam to što je rekao moj kolega Šafarić da nisu zaslužili izgubiti - rekao je Gattuso, a na pitanje da djeluje umorno odgovorio je:

Dobar karakter

- Nisam umoran. Zadovoljan sam s tri boda. Nismo bili dobri tehnički, ali nakon Lokomotive sam rekao da smo napravili četiri koraka unazad. Trebali smo sve promijeniti. Igrali smo čovjek na čovjeka po cijelom terenu. Važno mi je bilo da vidim momke kako se bore, da daju signal da smo živa momčad. Razina karaktera je bila zadovoljavajuća.

Pričao je Gattuso i o pojačanju Rusinu.

- Rusin je u karijeri često igrao kao drugi napadač. Ima brzinu da se ubaci u prostor. Na poluvremenu sam ga zamijenio jer je osjetio grčeve. Jako sam zadovoljan kako je odigrao. Nakon četiri mjeseca neigranja u Sunderlandu ovo je prvi put da je krenuo od prve minute. Šego? On se vraćao dosta u obranu. Igrao je petog braniča. To je zato jer smo igrali čovjek na čovjeka jer je pratio krilo. To je bio plan, da Diallo ima više slobode prema naprijed. Šego je obavio jako dobar posao i u obrani. Većina napada Varaždina ide preko njihovih brzih krila. U drugom poluvremenu nismo bili kompaktni, ali smo izdržali.

Konstatirao je da Ivan Rakitić ne pruža ono što bi trebao.

- Da, Rakitić nije u formi. Troši se mnogo u duelima na sredini terena. Trči mnogo. Nije na velikoj razini, ali on je krucijalan igrač. Ima volju, karizmu iskustvo. Diallo nije dobar samo zadnjih par utakmica, već cijelu sezonu.

Šimun Hrgović zamijenjen je zbog neugodnog udarca u glavu.

Hrgović je pričao

- Nakon utakmice je Hrgović pričao, važno je da govori. Rekao je da se ničeg ne sjeća, možda je u njegovoj glavi još uvijek rezultat 0:0. Otkad sam ovdje uvijek se priča o istim stvarima po pitanju obrane. Umjesto Prpića mogu ući Elez, Skelin, Mlačić - kazao je Gattuso.

Nikola Šafarić imao je razloga za nezadovoljstvo.

- Žalostan sam. Prvi dojam koji mogu reći, nije pobijedila bolja momčad. Doći u Split, odigrati ovakvu utakmicu, preuzeti posjed. Hajduk je imao malo pritiska, sve ostalo je pripalo nama. Nismo zaslužili izgubiti - kazao je Šafarić.

Netko je dobacio komentar o lijepom rukopisu ali i slaboj zadaći.

- Ne bih se složio, zvižduci na kraju sve govore. Što smo imali malo lošiju realizaciju, stvorili smo igrom šanse, nismo zabili. Ponosan sam na dečke. To je nogomet, igrali smo protiv Hajduka. Malo tko je odigrao ovakvu utakmicu. Još ta realizacija i završnica su detalji na kojima moramo poraditi. Da budemo odlučniji.

Nedostaje li vam Šego?

- Nedostaje nam tako gledajući deset igrača koji su otišli u godinu dana. Mi smo klub koji proizvodi igrače. Tražimo one koji su nestali sa scene, a mogu igrati dobro. Radimo transfere, imamo viziju, znamo u kojem smjeru idemo. Kad vidimo odakle mi dovodimo igrače, a odakle Hajduk, mogu samo reći da smo odradili odličan posao - kazao je Šafarić.