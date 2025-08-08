Naši Portali
ODLUKE O SANKCIJAMA

Hajduk ponovo na vrhu HNL-a! Po jednome nadmašuju sve rivale, Torcida ih je skupo stajala

VL
Autor
vecernji.hr
08.08.2025.
u 14:00

Na listi kažnjenih našli su se još Osijek, Dinamo i Rijeka. Međutim, Hajduk ih je sve nadmašio već u prvome kolu sezone

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige objavio je odluke o kaznama za prekršaje zabilježene u prvom kolu nove sezone, uz detaljna obrazloženja dostavljena klubovima. Kako navode na službenim stranicama HNL-a, sankcije su izrečene u skladu s praksom Uefe, a visina kazni određena je prema vrsti prekršaja.

U dvoboju Hajduka i Istre 1961, odigranom 3. kolovoza na Poljudu, domaćin je kažnjen s ukupno 4.600 eura. Od toga 1.600 eura zbog upotrebe pirotehnike te 3.000 eura zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije.

Financijske kazne stigle su i nakon susreta Osijeka i Dinama, igranog 2. kolovoza. Osijek će platiti 1.000 eura zbog pirotehnike, dok je Dinamo za isti prekršaj kažnjen s 2.500 eura. Disciplinski sudac kaznio je i Rijeku nakon utakmice protiv Slaven Belupa 3. kolovoza s 1.000 eura zbog pirotehnike na tribinama.

FOTO Euforija na Poljudu: Evo kako izgleda splitska ljepotica prije utakmice s Dinamom
Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961
1/10
