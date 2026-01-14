Osijek doveo već šestog igrača ove zime: 'Oteli' su veznjaka konkurentu za ostanak

Nogometni klub Osijek je na svojim službenim stranicama potvrdio dolazak kolumbijskog središnjeg veznjaka Davida Mejíe. Dosadašnji Vukovarov igrač odmah će se priključiti momčadi na pripremama u Turskoj.

Ovaj 22-godišnji veznjak ove sezone upisao je 18 nastupa i postigao jedan pogodak, a istaknuo se kao jedan od Vukovarovih najvažnijih igrača te počeo privlačiti pažnju nogometnog tržišta u Hrvatskoj.

Procurilo ukupno bogatstvo Davora Šukera: Zlatna kopačka po godini zarađuje nevjerojatan iznos Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prije odlaska Vukovara na pripreme u Medulin, Mejia je, zajedno s bekom Paulom Tabinasom, izostavljen iz momčadi. Obojici je ugovor vrijedio do kraja sezone, a kako nije došlo do produljenja suradnje, klub ih nije poveo na pripreme.

Interes za kolumbijskog veznjaka pokazao je i Varaždin, no Mejía je na kraju karijeru odlučio nastaviti u Osijeku. U dresu Bijelo-plavih pokušat će dati doprinos u borbi za ostanak u HNL-u.

VEZANI ČLANCI:

Osijek je nakon 18 odigranih kola na posljednjem mjestu s 14 osvojenih bodova, a pretposljednjih Vukovar ima bod više. Stoga je momčad pod Željkom Sopićem otišla u zimsku ofenzivu.

Ovo je već šesta akvizicija Osijeka u zimskom prijelaznom roku. U klub su ranije stigli Borna Barišić, Tonio Teklić, Samuel Akere, Vladan Bubanja i Fran Karačić.