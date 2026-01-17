Naši Portali
NAVIJAČI SU ODUŠEVLJENI

Pala objava koja je ujedinila Hrvatsku: 'Stigao je veliki, neponovljivi Domagoj Duvnjak'

Zagreb: Svečana oproštajna ceremonija hrvatskih rukometnih legendi Domagoja Duvnjaka, Igora Karačića i Ivana Pešića
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
17.01.2026.
u 17:47

Hrvatski rukometni savez objavom na društvenim mrežama potvrdio je ono čemu su se mnogi navijači nadali. Donedavni kapetan i istinska legenda hrvatskog rukometa, Domagoj Duvnjak, stigao je u Švedsku kako bi pružio podršku Kaubojima na samom početku Europskog prvenstva

Hrvatska rukometna reprezentacija započinje svoj put na Europskom prvenstvu koje se održava u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, a na samom startu natjecanja u Malmöu dočekalo ih je najveće moguće pojačanje. Nakon što su odradili završne pripreme u Njemačkoj, izabranici Dagura Sigurdssona stigli su u Švedsku, no vijest dana nije stigla s terena, već s društvenih mreža. Hrvatski rukometni savez objavio je fotografiju koja je u trenutku ujedinila naciju i izazvala pravu erupciju oduševljenja: legendarni kapetan Domagoj Duvnjak stigao je osobno bodriti svoje donedavne suigrače uoči prve i iznimno važne utakmice protiv Gruzije.

Iako se umirovio od reprezentativnog dresa i njegovo ime neće biti u službenom zapisniku, Duvnjakov dolazak ima snagu neočekivanog taktičkog poteza. Njegova karizma, neprocjenjivo iskustvo i pobjednički duh predstavljaju nemjerljiv kapital za ovu pomlađenu momčad. Sama njegova prisutnost na tribinama bit će ogroman vjetar u leđa, a savjet u četiri oka mlađim igračima zlata je vrijedan. 'Dule' je godinama bio srce i duša reprezentacije, vođa koji je vukao kada je bilo najteže, a njegov čin pokazuje neraskidivu vezu s nacionalnim dresom i golemu vjeru u novu generaciju Kauboja.

Ovaj potez legende Kiela, koji je iskoristio stanku u klupskom prvenstvu da bi bio uz Hrvatsku, više je od obične podrške; to je poruka zajedništva i vjere u uspjeh. U taboru reprezentacije, srećom, nema problema s ozljedama te izbornik Sigurdsson na raspolaganju ima svih dvadeset igrača koje je poveo na put. Svi su spremni za prve izazove, a uz dvanaestog igrača poput Domagoja Duvnjaka, optimizam pred početak Eura 2026. dosegnuo je vrhunac. Njegova energija zasigurno će se osjetiti i na parketu arene u Malmöu.
