Hajduk objavio fotografije: Poljud je žrtva zanemarivanja i nebrige, vrijeme je iscurilo!

Dok se u javnosti vode rasprave što bi trebalo učiniti s Poljudom, Hajduk je objavio fotografije svoga stadiona na kojem se vidi derutno stanje. Splićani su uz to napisali:

"Svakog drugog vikenda desetci tisuća navijača koji dolaze na stadion najbolji su svjedoci trenutačnog stanja i uvjeta na stadionu Poljud. Osim vremenskih (ne)prilika koje često i bitno utječu na njihov komfor, sami stadion ne zadovoljava, niti u ovom obliku može, zadovoljiti potrebe današnjih gledatelja i navijača te osigurati sadržaje koji su na nogometnim stadionima diljem Europe standard, a ne pitanje luksuza.

Upravo Hajduk i njegovi navijači pokrenuli su inicijativu da se stadion zaštiti kao kulturno dobro s ciljem da mu se na taj način osigura briga i pažnja koju zaslužuje. Taj status Poljud je 2015. godine i dobio, a sve drugo je, do dana današnjeg, izostalo.



Skoro pola stoljeća Poljud je žrtva zanemarivanja i nebrige te prebacivanja loptice odgovornosti, a vrijeme je iscurilo! Sada je trenutak u kojem Hajduk i njegovi navijači imaju priliku dobiti novi nogometni stadion i stav Hajduka je po tom pitanju jasan - novi moderni nogometni stadion nema alternativu i zato pozivamo odgovorne da što prije krenu s realizacijom projekta koji je najbrži i ekonomski najprihvatljiviji."