LOŠE STANJE

Hajduk objavio fotografije: Poljud je žrtva zanemarivanja i nebrige, vrijeme je iscurilo!

17.03.2026.
u 16:56

"Sada je trenutak u kojem Hajduk i njegovi navijači imaju priliku dobiti novi nogometni stadion i stav Hajduka je po tom pitanju jasan - novi moderni nogometni stadion nema alternativu i zato pozivamo odgovorne da što prije krenu s realizacijom projekta koji je najbrži i ekonomski najprihvatljiviji."

Dok se u javnosti vode rasprave što bi trebalo učiniti s Poljudom, Hajduk je objavio fotografije svoga stadiona na kojem se vidi derutno stanje. Splićani su uz to napisali:

"Svakog drugog vikenda desetci tisuća navijača koji dolaze na stadion najbolji su svjedoci trenutačnog stanja i uvjeta na stadionu Poljud. Osim vremenskih (ne)prilika koje često i bitno utječu na njihov komfor, sami stadion ne zadovoljava, niti u ovom obliku može, zadovoljiti potrebe današnjih gledatelja i navijača te osigurati sadržaje koji su na nogometnim stadionima diljem Europe standard, a ne pitanje luksuza. 

Upravo Hajduk i njegovi navijači pokrenuli su  inicijativu da se stadion zaštiti kao kulturno dobro s ciljem da mu se na taj način osigura briga i pažnja koju zaslužuje. Taj status Poljud je 2015. godine i dobio, a sve drugo je, do dana današnjeg, izostalo.
 
Skoro pola stoljeća Poljud je žrtva zanemarivanja i nebrige te prebacivanja loptice odgovornosti, a vrijeme je iscurilo! Sada je trenutak u kojem Hajduk i njegovi navijači imaju priliku dobiti novi nogometni stadion i stav Hajduka je po tom pitanju jasan - novi moderni nogometni stadion nema alternativu i zato pozivamo odgovorne da što prije krenu s realizacijom projekta koji je najbrži i ekonomski najprihvatljiviji."
FR
freeshooter
18:07 17.03.2026.

...i meni kao dinamovcu je sve sasvim jasno sa ovih fotografija... bilo kakva sanacija odnosno obnova Poljuda je financijski neizvodiva... samo izgradnja novoga, to je i u širem interesu Hrvatske, Hrvatskog nogometa i HNLa... ovo katastrofalno stanje je i jako opasno, krovna konstrukcija može doživjeti svoj kritični moment sloma... a ovakvo stanje krovne konstrukcija/čelik se ne može trajno sanirati... samo nova, potpuno nova, jer lošem/čak nedopustivo lošem stanju nema spasa... a ono što upravo čini arhitektonsku ljepotu/formu poljudskog stadiona je ta prepoznatljiva krovna konstrukcija, a ona je toliko propala, zahrađala, oslabljenja, da tu nema popravka/sanacija... samo izgradnja novog krova, kada se uzme u obzir i loše stanje betonske konstrukcije/koja bi se još možda i dala sanirati i obnoviti... to sve skupa bi gradnju/obnovu činilo astronomski skupo i neisplativo, čak neizvodivo... dakle na vagu se moraju staviti sve te činjenice, a one daju poznati odgovor... uostalom zato i postoji taj predviđeni rok uporabe građevine... sve skupa zbrojeno nažalost dovodi da je jedina opcija rušenje i izgradnja novog... jedino je loše što time odlazi u povijest svevremenski dizajn arhitekta Magaša... nažalost, no i Wembley je tako otišao, i mnogi drugi...

BL
blekpanther
17:41 17.03.2026.

A tko je trebao voditi brigu oko vašeg stadiona? Možda ovi iz Zagreba čiji je stadion još jadniji! Dobro bi bilo zavrnut rukave i krenut nešto radit!

NI
nitkoinista
17:06 17.03.2026.

da smo umjesto placanja kazni (i ostalih steta koje je huliganizam napravio hajduku) ulagali u stadion imali bi 2 alianz arene, jednu na drugoj.

Zagreb: Pogled na izgradnju stadiona u Kranjčevićevoj ulici
NAGLASAK NA ODRŽIVOSTI

FOTO Ovako izgleda novi stadion Dinama i hrvatske reprezentacije, imat će najviše standarde

Poseban naglasak stavljen je na održivost, pa će stadion imati solarnu elektranu, sustav za prikupljanje kišnice i modernu LED rasvjetu. Projektom se urbanistički obnavlja i cijela četvrt jer će se uz stadion urediti novi gradski trg površine 6300 četvornih metara sa 150 novih stabala te parkiralište s više od četiri stotine mjesta, dostupno građanima kada nema utakmica.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
Plavi jurišaju prema naslovu

Današnji Dinamo efikasan je kao rijetko u povijesti, mogli bi srušiti rekord star više 11 godina

Dinamo je u dosadašnjih 26 kola postigao 63 pogotka i nastavi li ovako, mogao bi srušiti i svoj rekord po broju postignutih pogodaka na kraju sezone. Najviše ih je postigao u sezoni 2014./15., kada je 85 puta matirao suparničke vratare. No nakon 26 kola, koliko je sada odigrao, plavi su samo jednom postigli više, u sezoni 2020./21., kada su 64 puta tresli suparničke mreže

