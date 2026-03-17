Hajduk objavio fotografije: Poljud je žrtva zanemarivanja i nebrige, vrijeme je iscurilo!

Dok se u javnosti vode rasprave što bi trebalo učiniti s Poljudom, Hajduk je objavio fotografije svoga stadiona na kojem se vidi derutno stanje. Splićani su uz to napisali:
"Svakog drugog vikenda desetci tisuća navijača koji dolaze na stadion najbolji su svjedoci trenutačnog stanja i uvjeta na stadionu Poljud. Osim vremenskih (ne)prilika koje često i bitno utječu na njihov komfor, sami stadion ne zadovoljava, niti u ovom obliku može, zadovoljiti potrebe današnjih gledatelja i navijača te osigurati sadržaje koji su na nogometnim stadionima diljem Europe standard, a ne pitanje luksuza.
Upravo Hajduk i njegovi navijači pokrenuli su inicijativu da se stadion zaštiti kao kulturno dobro s ciljem da mu se na taj način osigura briga i pažnja koju zaslužuje. Taj status Poljud je 2015. godine i dobio, a sve drugo je, do dana današnjeg, izostalo.
Skoro pola stoljeća Poljud je žrtva zanemarivanja i nebrige te prebacivanja loptice odgovornosti, a vrijeme je iscurilo! Sada je trenutak u kojem Hajduk i njegovi navijači imaju priliku dobiti novi nogometni stadion i stav Hajduka je po tom pitanju jasan - novi moderni nogometni stadion nema alternativu i zato pozivamo odgovorne da što prije krenu s realizacijom projekta koji je najbrži i ekonomski najprihvatljiviji."
...i meni kao dinamovcu je sve sasvim jasno sa ovih fotografija... bilo kakva sanacija odnosno obnova Poljuda je financijski neizvodiva... samo izgradnja novoga, to je i u širem interesu Hrvatske, Hrvatskog nogometa i HNLa... ovo katastrofalno stanje je i jako opasno, krovna konstrukcija može doživjeti svoj kritični moment sloma... a ovakvo stanje krovne konstrukcija/čelik se ne može trajno sanirati... samo nova, potpuno nova, jer lošem/čak nedopustivo lošem stanju nema spasa... a ono što upravo čini arhitektonsku ljepotu/formu poljudskog stadiona je ta prepoznatljiva krovna konstrukcija, a ona je toliko propala, zahrađala, oslabljenja, da tu nema popravka/sanacija... samo izgradnja novog krova, kada se uzme u obzir i loše stanje betonske konstrukcije/koja bi se još možda i dala sanirati i obnoviti... to sve skupa bi gradnju/obnovu činilo astronomski skupo i neisplativo, čak neizvodivo... dakle na vagu se moraju staviti sve te činjenice, a one daju poznati odgovor... uostalom zato i postoji taj predviđeni rok uporabe građevine... sve skupa zbrojeno nažalost dovodi da je jedina opcija rušenje i izgradnja novog... jedino je loše što time odlazi u povijest svevremenski dizajn arhitekta Magaša... nažalost, no i Wembley je tako otišao, i mnogi drugi...